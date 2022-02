Joaquín Cosío habla sobre sus encuentros con narcotraficantes: “me han mandado tequilas”, reveló el actor.

Joaquín Cosío, actor mexicano de 59 años de edad, ha alcanzado el éxito en el cine nacional y en Hollywood.

Sus personajes son tan recordados que, incluso, el crimen organizado se ha acercado para él para invitarle un trago.

En entrevista con Yordi Rosado para YouTube, Joaquín Cosío reveló que sí ha tenido encuentros con narcotraficantes .

Aunque no precisamente porque él los haya buscado.

Joaquín Cosío es reconocido por algunos personajes de narcotraficantes que ha interpretado, como el ‘Cochiloco’ en la película ‘El Infierno’.

A decir del actor, este papel le ha traído algo más que prestigio y fama a su carrera.

Pues, en algunas ocasiones, los narcotraficantes se han acercado a él para invitarle un trago de tequila.

El primer encuentro peligroso ocurrió en Monterrey, cuando Joaquín Cosío estaba en un bar y un grupo de hombres le envió un regalo .

“Me han mandado tequilas”, contó el actor entre risas.

Posteriormente, en Zacatecas, el actor Joaquín Cosío conoció a otro grupo de narcotraficantes que, incluso, platicaron un poco con él.

Luego de escuchar esto, Joaquín Cosío prefirió irse del bar en el que estaba. “Ese ha sido uno de los momentos más (fuertes)”, confesó el actor.

Joaquín Cosío, actor reconocido en México y Estados Unidos, recordó el único momento de su vida en el que comprobó que “sí te tiemblan las rodillas”.

Según contó el famoso, un hombre lo hostigó en un bar y le dijo que se cuidara, porque lo confundió con algún criminal .

Esto ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice: ‘quiúbole, ya estoy aquí’ (…) luego se iba y regresaba. (…) La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría (…) me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”.

Joaquín Cosío