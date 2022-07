AMLO confesó que llegó a pensar en renunciar a ser candidato a la presidencia luego de las elecciones 2012, de las que acusó, perdió debido a que fue víctima de un fraude.

Durante su gira de trabajo en el estado de Chiapas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que pasó por su mente la opción de renunciar a ser candidato a la presidencia.

Así lo confesó el presidente AMLO al acusar que debido a que fue víctima de un fraude en las elecciones 2012, contempló la opción de abandonar sus aspiraciones.

Al confesar lo que ocurrió, AMLO denunció que los fraudes de los que afirma, fue víctima, ocurrieron con el fin de que terminara por hacerse a un lado, pese a lo cual destacó, actuó con perseverancia.

“El fraude no solo lo hacían con ese propósito no solo de robarse la elección, si no de desanimarme”

AMLO