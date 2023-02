El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados que se modificara la convocatoria para consejeros del INE para que sea una mujer quien encabece el instituto; cosa que celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde la conferencia mañanera del 23 de febrero, AMLO aseguró que las mujeres son más honestas, por lo que aplaudió que la presidencia del Consejo General del INE vaya a ser ocupado por una mujer.

Esto luego de que el TEPJF ordenara el cambio en la convocatoria para aspirantes a consejeros para que la terna de aspirantes a la presidencia sea sólo de mujeres.

Por su parte María del Carmen Analis, ex presidenta del TEPJF, aeguró para Así las cosas que hay muchas mujeres en el INE que tienen las capacidades necesarias para cubrir la presidencia del consejo general.

AMLO celebra que una mujer vaya a presidir el Consejo del INE

El presidente AMLO aseguró que “está muy bien” que se haya decidido que, en aras de la paridad, se haya decidido que será una mujer quien presida el Consejo General del INE.

“Está muy bien, muy bien. Sí, las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres…pero son una garantía las mujeres” AMLO

De acuerdo con el presidente, es una garantía de honestidad en el instituto que sea una mujer quien presida al INE.

Sin embargo, no quiso mostrar apoyo a ninguna mujer en particular y recordó que le corresponde al Congreso decidir si alguna consejera ya electa pueda participar en la convocatoria.

“Estamos completamente de acuerdo en que se siga promoviendo la participación de las mujeres pero no solo por cuestiones de género, sino porque aportan mucho” AMLO

AMLO recordó que en sus gobiernos se ha elegido tanto a hombres y mujeres capaces de desempeñarse en su cargos lo que confirmó al recordar que casi la mitad de su gabinete está compuesto por mujeres.

Las ternas para ocupar los 4 cargos que quedan vacantes en abril de 2023 deberán ser ocupados tras la presentación de ternas por la Cámara de Diputados.

Y, anque no se prohíbe en el reglamento, no se sabe si participarán consejeras que no vayan a dejar el cargo en abril próximo.

Hay una gran baraja de mujeres capaces de presidir el INE, asegura ex presidenta del TEPJF

Por su parte, María del Carmen Alanis, expresidenta del TEPJF aseguró que hay una “gran baraja” de mujeres capaces de presidir al INE.

Asimismo recordó que la institución no ha sido nunca presidido de manresa oficial por una mujer, aunque en dos ocasiones lo han hecho de manera interina; se trata de:

María Marvan

Marcarita Elizondo

“Hay una baraja muy importante de mujeres, entiendo que ya se han registrado varias mujeres en esta convocatoria. Tenemos solo dos precedentes de mujeres que presidieron interinamente al INE” María del Carmen Alanis

Por otra parte, aseguró que no hay ningún impedimento legal que no deje que consejeras actuales no puedan participar en la contienda por la presidencia; esto quiere decir que podría buscar la presidencia:

Norma Irene de la Cruz Magaña

Daniela Paola Ravel Cuevas

Carla Astrid Humphrey

Beatrix Claudia Zavala Pérez