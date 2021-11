El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscará un acuerdo con empresarios para que aprueben el aumento al salario mínimo en 2022.

En la 112 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente AMLO recordó que el año pasado los empresarios rechazaron aumentar el salario mínimo.

El presidente AMLO destacó que buscará continuar con su política de aumentar el salario mínimo cada año.

“Que es algo justo, porque teníamos el salario más bajo o de los salarios más bajos del mundo, de los salarios mínimos”, apuntó AMLO.

Sin embargo, el presidente reconoció que el año pasado no logró un acuerdo con algunos empresarios para aumentar el salario mínimo, pero respetó su decisión.

“El año pasado no se pudo lograr un acuerdo, se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los trabajadores, porque lógicamente tenían que aprobar, y el gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero sí, no hubo consenso”

AMLO