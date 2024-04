El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bateó la solicitud del empresario Ricardo Salinas Pliego a una entrevista en TV Azteca, tras la petición del mexicano.

En la conferencia mañanera de hoy 2 de abril, AMLO dijo que no acepta la propuesta de Ricardo Salinas Pliego, en tanto se resuelva la deuda de impuestos con el SAT y pasen las elecciones 2024.

Esto luego de que el empresario dueño de TV Azteca lo retó a una entrevista personal en donde hablen de forma crítica y sin “medias tintas”, pues el presidente de México acusó que Salinas Pliego jamás ha entrevistado a nadie.

Asimismo, Salinas Pliego respondió a la acusación del presidente, quien dijo que los dueños de cadenas televisivas y medios de información “callaron como momias” ante los gobiernos pasados , mientras que al actual lo critican en exceso.

Luego de que el presidente señaló que dueños de medios de comunicación “se callaban como momias” ante los gobiernos pasados, y que aceptaban violencia, corrupción, y abuso de poder, Salinas Pliego respondió.

El empresario afirmó que él nunca ha cedido ante los gobiernos y políticos como acusa AMLO, y que prueba de ello son los señalamientos tras el asesinato de Paco Stanley y ahora ante los cobros del SAT.

“Ser vocal y no callarme ha sido, precisamente, el origen de muchas de mis diferencias con el poder público. Y no tengan duda: así lo seguiré haciendo”, subrayó el empresario dueño de TV Azteca.

Igualmente, Ricardo Salinas Pliego respondió al presidente su mención sobre la inexistencia de entrevistas realizadas por los dueños de medios de comunicación, retándolo a una entre ambos.

“Quiero entrevistarlo personalmente para platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin medias tintas”, dijo Ricardo Salinas Pliego a AMLO, a quien urgió para poner fecha y hora para el encuentro .

“Ponle fecha y hora presidente y yo ahí estaré; si te animas, me comprometo a llevarla en todos nuestros canales de televisión y canales digitales, es más, hasta compartirla con todos los medios que así me lo pidan”.

AMLO respondió a Ricardo Salinas Pliego que no puede realizarse la entrevista solicitada porque aún no se resuelven los litigios por el pago de impuestos de sus empresas ante el SAT, por lo que “es mejor que pase eso y luego hablamos”.

El presidente afirmó que eso es lo más sano y sensato, y aconsejó no exaltarse “aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría”, pues no quiere que la entrevista de pie a malas interpretaciones.

Por ello, AMLO respondió que “es mejorar esperar” a después de las elecciones 2024 y la resolución del Poder Judicial en cualquiera de los sentidos ; y aclaró que su respuesta no se da porque él y Ricardo Salinas Pliego sean “enemigos”.

“Tenemos diferencias y yo no quiero que ahora que esta por definirse lo de los juicios que se vaya a malinterpretar que tenemos una confrontación, un debate de ideas, que pensamos distinto de eso no hay duda, sin embargo no significa que seamos enemigos, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, son adversarios.

Lo mejor es esperar, además hay elecciones, ya pasando las elecciones y cuando resuelvan, yo espero que haya justicia pronta y expedita, en un sentido y en otro, y luego hablamos”.

AMLO