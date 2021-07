AMLO asegura que su gobierno pretende no depender de los combustibles fósiles

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que su gobierno está en busca de alternativas para no depender de combustibles fósiles y recursos no renovables.

En su conferencia mañanera de este 5 de julio, AMLO afirmó que ya se estableció el tope de 2 millones de barriles diarios respecto a la extracción de crudo.

“Estamos avanzando para crear alternativas para no depender de combustibles fósiles, de recursos no renovables. Tan es así que ya se puso un tope a la extracción de crudo, no vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios”

AMLO