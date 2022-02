AMLO advierte: Hay una disputa por la nación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que la campaña mediática contra su hijo José Ramón López Beltrán es en realidad una disputa por la nación.

En su mañanera del 22 de febrero, AMLO aseguró que la campaña mediática contra su hijo se debe a la diferencia entre las posturas políticas de su gobierno y del “bloque conservador”.

López Obrador sostuvo que la campaña mediática no es un asunto personal ni periodístico, sino una disputada por la nación .

“No es una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador, corrupto, a una mafia del poder dominó el país durante 36 años. Ni siquiera es un asunto personal, ni periodístico, es una disputa por la nación” AMLO

AMLO: Hay una lucha de poder con dos concepciones distintas

AMLO explicó que actualmente en México hay una lucha de poder con dos concepciones distintas.

“A veces, se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder con dos concepciones distintas”, dijo AMLO.

En este sentido, reiteró que para él, el poder “sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Mientras que para “los conservadores”, el poder es “acumular dinero por los medios que sean, sin escrúpulos morales de ninguna índole y actuar de manera clasista, racista, discriminatoria”.

De este modo, AMLO apuntó que la disputa no es nueva, sino que de varios años atrás.

El mandatario insistió en que su “escudo” es la autoridad moral, porque si no la tuviera, sus opositores ya lo hubiesen destruido; “es más, no estaría yo aquí, no hubiésemos aguantado”.

No obstante, afirmó que ha salido ileso de las calumnias y previó que se generen más campañas mediáticas en su contra.

Al respecto, AMLO señaló que algunos medios de comunicación son defensores de grupos de “intereses creados”, de gente que no pagaba impuestos y que tenían mucha influencia en sexenios pasados.

“Pero hemos salido de la calumnia ilesos, esta es otra andanada y vendrán otras y es muy importante también que todo esto se ventile, se sepa, de qué los medios, no todos, pero si son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no pagaba impuestos, que manejaban la política económica, tenían mucho influencia con los presidentes” AMLO

AMLO: Hay una minoría de la población que será difícil que cambie de postura

AMLO refirió que actualmente todavía hay una minoría en la población de México que va a ser muy difícil que cambien su postura .

Comentó que todavía hay millones de personas que tienen un pensamiento dogmático y conservador, aunque esperó que la descendencia de esa minoría pueda tomar otra postura.

“Hay una minoría no tan pequeña, millones todavía, que tienen un pensamiento dogmático, conservador, que va a ser muy difícil que cambien... sus hijos sí” AMLO

Sobre la polémica de José Ramón López Beltrán, ayer 21 de febrero, el despacho de Estados Unidos, R. McConnell Group, concluyó que la empresa Baker Hughes no presenta conflicto de interés en la casa de Houston, Texas; en la cual se encontraba el hijo mayor del presidente AMLO.

Fue el vicepresidente de Baker Hughes quien reveló los hallazgos de la investigación, que se dio ante los señalamientos de un posible conflicto de interés.