AMLO hizo una insólita declaración y aceptó que en México sí se produce fentanilo, la sustancia ilícita que se ha convertido en el enemigo predilecto de Estados Unidos.

Esto durante su entrevista con 60 minutos, el medio norteamericano que, mediante la periodista Sharyn Alfonsi, habló con él sobre corrupción, narcotráfico y sus relaciones con dicho país .

“El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México” dijo AMLO sobre la contribución nacional al problema que ha captado la atención del mundo por sus graves consecuencias.

Uno de los temas que más llama la atención de la entrevista de AMLO con 60 minutos fue que el presidente de México aceptó que sí se produce fentanilo en el país.

Ello luego de que Sharyn Alfonsi le cuestionara sobre las declaraciones de la DEA que señalan a la nación tricolor como el principal fabricante del fentanilo que se mueve por los Estados Unidos.

“La mayor parte proviene de México ¿están equivocados?”, cuestionaron a AMLO, quien si bien aceptó la acusación, añadió que su nación no es la única productora .

No tienen toda la información porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos [...] El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia.

Aunado a ello, AMLO aseguró que la diferencia con la destrucción del fentanilo en Estados Unidos, es que en México no existe una cultura del consumo tan peligrosa como en tal demarcación.

De tal modo que su producción de fentanilo, añadió a 60 minutos, sí ha generado violencia, pero es por el narcotráfico que se genera a raíz de su comercialización.

¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienes en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia [...] el narcotráfico existe, pero no el consumo.

AMLO en 60 minutos