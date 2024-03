El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una entrevista para 60 Minutos de CBS, una cadena televisiva de Estados Unidos; aquí te decimos dónde y a qué hora será la transmisión.

A menos de seis meses de finalizar su sexenio, AMLO anunció una segunda entrevista en lo que va de 2024, pues en el 20 de febrero el presidente le concedió una conversación a la periodista de Canal Red Latinoamérica, Inna Afinogenova.

Algunos de los temas más importantes que se tocaron en la entrevista fueron el caso Ayotzinapa, la relación de México con Estados Unidos y el encarcelamiento del periodista Julian Assange.

Respecto al primer punto, esto fue lo que dijo el presidente:

“Ayotzinapa sería algo que me dolería no resolver. Pero todavía tenemos tiempo (...) Cuando dicen que fue un asunto de Estado, sí, sí fue un asunto de Estado, pero no porque el Estado haya ordenado desaparecer a los normalistas, sino porque encubrió”

AMLO