Alcaldes buscan vacunar a niños; presentan propuesta al Senado

Las y los alcaldes de oposición agrupados en la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) propusieron al Senado de la República legislar sobre las facultades y recursos de alcaldías y municipios para comprar vacunas para niños, medicamentos y además para intervenir escuelas.

Las y los alcaldes entregaron la propuesta a los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera; del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería; y a la senadora del PRI, Claudia Anaya.

Las dos iniciativas de ley buscan reformar la Ley General de Salud en materia de adquisición de medicamentos a municipios y alcaldías, y la Ley General de Infraestructura Educativa.

Santiago Taboada, vocero de UNACDMX, y alcalde de Benito Juárez, dijo que lo que están proponiendo es un acto de subsidiaridad que de fondo tiene el objetivo de que los dejen trabajar.

“En el tema de salud, lo que estamos planteando es un acto de subsidiariedad, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que nos dejen trabajar… Por eso es una iniciativa a la Ley General de Salud, podamos adquirir, porque ya el Presidente dijo que estábamos concluyendo la fase de emergencia, por tanto, y el senador Osorio no me dejará mentir, que cuando concluya la etapa de emergencia sanitaria prácticamente retoman los estados y los municipios facultades en materia de salud y nosotros lo que estamos diciendo, a dichos del Presidente, que si esto concluyó nos permitan también adquirir vacunas. Si no quieren vacunar a los niños, nosotros lo queremos hacer y por eso hicimos el planteamiento de esta iniciativa es que se nos amplíen facultades”. Santiago Taboada. Vocero UNACDMX

Alcaldes quieren vacunar a niños y niñas

Agregó que dado que está terminando la etapa de emergencia sanitaria, buscan tener la facultad para adquirir vacunas “ya que si no quieren vacunar a los niños” ellos sí lo van a hacer.

El senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que los van a apoyar para que puedan hacer salir adelante estas iniciativas, aunque por ahora no estén dentro de sus facultades legales.

“Nosotros los vamos a apoyar, nosotros vamos a darle todo el respaldo porque tienen que salir adelante estas iniciativas, porque tenemos que darles más facultades para que así entonces puedan cumplir con las necesidades, exigencias de los habitantes de esta gran ciudad…” Miguel Ángel Osorio Chong. Coordinador de senadores PRI

También dijo que la finalidad es evitar que se deriven sus actos en carpetas de investigación como lo acostumbra el actual Gobierno Federal. Osorio Chong dijo que es totalmente legítimo abrir el debate.

“Lo digo con todas sus letras, no podemos permitir que mañana, cuando empiecen otros momentos políticos digan: es que tú entregaste apoyos en materia de salud y educación, pero no estaba en tu responsabilidad y entonces tienes esta carpeta de investigación”. Miguel Ángel Osorio Chong. Coordinador de senadores PRI

Por su parte, el coordinador del PAN, Julen Rementería, dijo que con esta propuesta se fortalecen las facultades de las y los alcaldes de todos los municipios del país, para que no solamente estén “estirando la mano”.

“Me parece que establece una gran diferencia entre muchos gobiernos que vemos a lo largo y ancho del país, mientras que aquí las alcaldesas y alcaldes emanados de estos partidos, el PAN, el PRI y el PRD, se preocupan por resolver a través de una propuesta o poder resolver a través de alguna respuesta los problemas en materia salud y en materia de educación de la gente que vive en las alcaldías, en algunos otros lugares lamentablemente lo que hacen es simplemente estirar la mano y pedir cómo alguien más te lo soluciona”. Julen Rementería. Coordinador de senadores PAN

Reunión senadores y alcaldes (Cortesía / C)

Santiago Taboada: es importante vacunar a los niños; gobierno quiere hablar de elecciones

Santiago Taboada dijo que no hay tiempo que perder en materia de salud y educación porque el Gobierno Federal está ocupado en hablar de elecciones y en la revocación de mandato, pero es importante salvar la vida de niños.

“El gobierno está muy ocupado en hablar de las elecciones, en hablar de la revocación de mandato, pero miren, hoy en día es más importante salvar la vida de un niño que cualquier ejercicio de la gran egoteca del Presidente de la República, hoy me parece que lo que quieren las familias, lo que quieren los papás, las mamás es que sus hijos estén sanos y que estén en condiciones de no seguir retrasando inclusive su actividad escolar”. Santiago Taboada. Vocero UNACDMX

El funcionario dijo que no buscan la polarización sino acciones entre las que se encuentran la compra de más mobiliario para las escuelas porque el Gobierno Federal no quiere y no lo puede hacer.

Adrian Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, tendrá la vocería de la UNACDMX durante el mes de febrero.