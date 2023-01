El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lleva más de 3 años sin mantenimiento, confirmó su director general, el Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.

En entrevista con la periodista Marú Rojas, para Grupo Fórmula, el director del AICM señaló que el aeropuerto atraviesa un camino “vertiginoso” al tener más de 3 años sin mantemiento pues recordó que la terminal iba a ser demolida para el uso exclusivo del Aeropuerto de Texcoco.

No obstante, al no ser demolido, y con 70 años de existencia, el AICM atraviesa complicaciones, y no sólo en el ámbito de instalaciones, sino de corrupción, apuntó el director general de la terminal.

AICM no recibió mantenimiento en 3 años

Según dijo el director general del AICM, la terminal aérea estuvo “nadando de muertito” durante 3 años, pues no se le invirtieron recursos al considerar que sería derribado.

En ese sentido, apuntó que durante ese periodo el aeropuerto recibió muy pocos recursos, por lo que se mantuvo a flote con sus ganancias propias ; no obstante, la pandemia por Covid-19 también lo habría perjudicado.

Además, señaló que también muchos negocios y locatarios del AICM decidieron cerrar sus comercios al tener conocimiento de su cierre inminente ante la obra destinada al Lago de Texcoco, conocido como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Ese aeropuerto iba a ser demolido, por lo tanto tuvo 3 años nadando de muertito, manteniéndose, no era lógico que si se iba a derruir al aeropuerto a este proyecto se le invirtieran recursos por lo tanto estuvimos 3 años con muy pocos recursos, con recursos propios y al saber que se iban muchos negocios y locatarios dejaron de invertir aquí” Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.

Cabe destacar que actualmente, el AICM ha presentado un desgaste mayormente notorio en la terminal 2, la cual estará en mantenimiento para la nivelación del hundimiento que presenta.

Sumado a ello, también se han reportado daños en las pistas de aterrizaje y despegue , como pequeños hoyos; así como escaleras eléctricas o elevadores inservibles.

Corrupción en el AICM; múltiples formas de que “ilegales” ingresaran a México

Otra de las problemáticas que atraviesa el AICM, según dijo el director general, es la corrupción que imperaba durante años pasados, la cual describió como una “mafia”.

Ello como consecuencia de permitir el paso a personas “ilegales”, quienes pagaban para ingresar a México, en algunas ocasiones con amparos otorgados por jueces mexicanos que caían en la completa ilegalidad.

Mientras que otros tenían conocimiento de salidas donde podrían ingresar al territorio pagando una cuota; sin embargo, señaló, ya se ha tratado de controlar “casi por completo” la migración en el AICM, teniendo cerca de 200 deportaciones al día.

Igualmente, expuso que otra de las maneras en las que las personas indocumentadas logran quedarse en México es lastimándose, como el caso de una mujer que se aventó de las escaleras con tal de no ser deportada.

La migrante se habría golpeado fuertemente, pero no tuvo heridas de gravedad, aunque con ello logró que se le otorgara una internación humanitaria por el menor que venía con ella.

“Corrió y se aventó a las escaleras, espectacular. Tuvimos que llevarla a un hospital, afortunadamente no fue muy grave, tuvo golpes muy fuertes pero no pasó nada y a ella se le tuvo que dar una internación con carácter humanitario, pero no por ella, por el menor. Este tipo de cosas pasan muy seguido, se escapaban por el ducto del aire acondicionado, tenían quien los esperaba afuera y les decía cómo” Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.