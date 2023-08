Adela Micha criticó las acciones de José Luis García Parra, asesor del presidente de la Cámara de Senadores y morenista Alejandro Armenta Mier, quien fue visto en un auto de lujo de la marca Audi.

Desde su programa, Me lo dijo Adela, la periodista lo calificó como “pobre pendejo” por comprar un Audi r8 pese a ser parte de Morena, partido que promueve la austeridad.

Asimismo, resaltó la reacción de Alejandro Armenta ante el video que exhibe a su asesor en un vehículo de lujo.

En redes sociales circuló un video en el que se puede ver a José Luis García , asesor de Alejandro Armenta, subir a un auto de lujo que rápidamente fue identificado como un Audi r8.

Este auto tiene un valor aproximado de 4.5 millones de pesos, por lo que fue duramente criticado al ser parte del equipo de trabajo del senador morenista.

Esto porque Morena es un partido que se ha distinguido por asegurar que se puede realizar la función pública desde la austeridad, cosa que este funcionario no cumplió al adquirir el Audi r8.

Sin embargo, Adela Micha lo calificó como “pobre pendejo” pues compró un auto de lujo con valor de 4.5 millones de pesos que después “tuvo que regresar”.

“Cada quien hace con su lana lo que quiere siempre y cuando sea lana bien habida…El escándalo no queda ahí porque este joven fue a la agencia a regresar el coche. Ahí va de regreso el coche. No pobre, pobre pendejo, yo no lo conozco pero pues no vas y compras un coche de esos”

Adela Micha