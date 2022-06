Adán Augusto López niega haber amenazado a Alejandro Moreno, como acusó en días pasados el propio líder nacional del PRI al revelar un audio sobre una plática con Manuel Velasco.

A las afueras de Palacio Nacional, Adán Augusto fue cuestionado por las acusaciones de Alejandro Moreno, quien afirmó que el funcionario federal lo mandó amenazar .

Sin embargo, Adán Augusto López negó haber amenazado a Alejandro Moreno, pues dijo que el gobierno actual no actúa esa forma, además de que dijo que nunca pediría a un amigo transmitir una amenaza.

¿Se acabó la amistad? Alejandro Moreno ya no tiene nada que hablar con Manuel Velasco

Luego de Alejandro Moreno Cárdenas difundió un audio en el que presuntamente Manuel Velasco lo amenazó por orden de Adán Augusto López, el titular de la Segob negó que haya actuado de esa manera.

Sobre la acusación de Alejandro Moreno, quien afirmó que la amenaza fue ordenada a Manuel Velasco por él, Adán Augusto López dijo que el exgobernador de Chiapas es su amigo .

En ese sentido, aseguró que mantiene una comunicación constante con Manuel Velasco, pero rechazó estar involucrado en algún tipo de amenaza u orden.

Al respecto, señaló que el audio revelado por Alejandro Moreno, es un asunto del que él es ajeno y que corresponde únicamente al mismo líder del PRI y a Manuel Velasco .

En cuanto a la supuesta amenaza que habría dirigido para que el PRI y Alejando Moreno votaran a favor de la reforma eléctrica, Adán Augusto insistió en rechazar haber actuado de esa forma.

¿Se acabó la amistad? Alejandro Moreno ya no tiene nada que hablar con Manuel Velasco

En sentido irónico, Adán Augusto expuso que con su tono voz no puede amenazar a nadie, además de que dijo, el gobierno actual actúa de una forma diferente.

“¿Usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no. No, nosotros actuamos de distinta manera, pues todo esto lo sufrimos y nosotros lo vivimos cuando estábamos en la Oposición y formábamos parte del movimiento”

Adán Augusto López. Secretario de Gobernación