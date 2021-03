EL Paraíso para Morena o el Infierno para Adán Augusto

Morena estaría en camino de perder Paraíso, lo cual sería una gran derrota para el partido y sobretodo para el Gobernador Adán Augusto.

Paraíso listo para la jornada electoral

Paraíso, Tabasco es un Municipio estratégico para el Gobierno del Presidente López Obrador y la cuarta transformación, es sede de la nueva refinería de Dos Bocas, misma que lleva más de un 35% de avance y está recibiendo una inversión sin precedentes que ha generado más de 34 mil empleos directos.

Paraíso se encuentra listo para la jornada electoral del 06 de junio de en la que renovará también su Presidencia Municipal, actualmente gobernada por Morena.

Resulta increíble que a pesar de la gran inversión, el partido del Presidente, podría estar en riesgo de perder el Municipio pues se rumora que como en otros municipios del país, podría haber imposición en las candidaturas, en sentido contrario a lo que las encuestas y preferencias ciudadanas señalan.

Al día de hoy, para la presidencia municipal figuran dos mujeres aspirantes de Morena: con el 80% de las preferencias ciudadanas, una Diputada Federal 100% obradorista, nacida en Paraíso con amplia aceptación social y garante de una muy extensa estructura política, Laura Patricia Avalos Magaña.

El día de hoy me registré ante el comité nacional de elecciones como aspirante a la Presidencia Municipal de #Paraíso, por mi partido, en el que nací y del cual me siento orgullosa de pertenecer a @PartidoMorenaMx.



Juntos llevaremos a Paraíso, al lugar que le corresponde. — Laura Patricia Ávalos Magaña (@avalosm_laurap) February 5, 2021

La otra aspirante, con el 20% de las preferencias figura la Diputada Local, Beatriz Milland Pérez, quien cuenta con una relevante trayectoria empresarial en Villahermosa y un acelerado avance político, pero los locales afirman que ella no radica en Paraíso por lo cual no es muy conocida y no tiene un trabajo político, reconocimiento o apoyo ciudadano que respalde su aspiración, sin embargo, se dice que tiene poderosos padrinos políticos que la llevaron a ser la coordinadora de su fracción en el Congreso.

Una posible designación pareciera favorecer a la aspirante que tiene menos posibilidades de ganar el municipio, la Dip. local Beatriz Milland, de confirmarse, Morena estaría en camino de perder Paraíso, lo cual sería una gran derrota para el partido y sobretodo para el Gobernador Adán Augusto López Hernández quien tendría que explicarle al presidente López Obrador porqué a pesar de tener las mejores condiciones posibles, perdió el Municipio y permitió que uno de los proyectos mas importantes del Gobierno Federal finalizara su construcción.

Quienes tienen la última palabra son Mario Delgado y la Comisión de Elecciones

En un todavía más enrarecido ambiente político, no sería raro que con el capital político y estructura con la que cuenta la Dip. federal Laura Patricia Avalos, cualquier partido le ofreciera contender a la Alcaldía, enviando a Morena hasta el 3r lugar en los resultados electorales.

Ante esta situación, los habitantes de Paraíso, ciudadanos y simpatizantes de Morena han iniciado sencilla pero muy potente protesta silenciosa, tratando de mandarle un mensaje a su “amigo AMLO” como le dicen, con videos en redes y carteles pegados en sus casas por todo el municipio, no saben que quienes tienen la última palabra son Mario Delgado y la Comisión de Elecciones.