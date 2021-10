Acosta Naranjo a AMLO: “Ella es mí esposa, la conoces, tiene cáncer de mama y no hay medicamentos”

México.- El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ser sensible ante el desabasto de medicamentos contra el cáncer en México.

Luego de que la diputada Patricia Armendáriz, abanderada de Morena señalara como una mentira la falta de medicamentos contra el cáncer en México, Acosta Naranjo, escribió en redes sociales:

“Escribo esto Andres, temprano, por que despierto y leo a la diputada @PatyArmendariz pedir testimonios que dice no encontrar de falta de medicinas.

Tal vez, solo tal vez, no conozca un hospital público, por eso no ve la tragedia que viven mujeres, niños. Son vidas, no mientan.”

Guadalupe Acosta Naranjo