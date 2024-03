Abraham Presilla Baga, el sujeto identificado como el agresor de la marcha 8M que golpeó a mujeres manifestantes, reapareció diciendo que quiere apoyo económico para comprarse otra moto.

Esto a través de su canal en YouTube, el cual fue creado con la intención de difundir su petición tras desatar un episodio violento en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en CDMX.

“Voy a estar aceptando los apoyos económicos, son muy bien recibidos” enfatizó el agresor de la marcha 8M, Abraham Presilla Baga, quien además dio a conocer su versión de los hechos.

Percibiéndose como víctima, el agresor que golpeó a mujeres tras iniciar un enfrentamiento con ellas al no respetar las vialidades cerradas en la marcha 8M, éste reapareció a través de YouTube.

Y con un mensaje desde el canal con su nombre, Abraham Presilla Baga, anunció que quiere apoyo económico para comprarse otra moto debido a que su vehículo fue dañado en la trifulca.

Según declara Abraham Presilla Baga, con anterioridad al particular mensaje, diversas personas han tratado de contactarlo para apoyar su causa, o bien, saber cuál es su estado tras su detención.

Así pues, el agresor de la marcha 8M, además de reiterar que recibirá el apoyo económico que deseen enviarle para comprarse otra moto, enfatizó en que ya goza de libertad y tranquilidad .

Hago este video para comunicarles, para hacerles saber que estoy bien, no tengo ninguna lesión seria, mi familia está bien, mi gatita está viva y no me han venido a amenazar [...] en donde voy a estar subiendo los videos es donde voy a estar aceptando los apoyos económicos, que son muy bien recibidos. Aprecio mucho a la gente que me quiere ayudar, honestamente.

Abraham Presilla Baga