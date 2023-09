A Xóchitl Gálvez ya le abrieron la puerta de una casa ante el inminente derribo de la suya. Y es que por medio de un En Vivo en sus redes sociales, la representante del Frente Amplio por México compartió un momento con una familia la noche de este jueves 14 de septiembre.

La también senadora, Xóchitl Gálvez, aparece en cámara compartiendo con una familia de la alcaldía Miguel Hidalgo , en donde asegura que le han ofrecido hospedaje tras la polémica relacionada con su propiedad.

Además, comparte que no es la única familia mexicana que le ha abierto las puertas de su hogar y arremetió contra el grupo que ha causado la polémica alrededor de la llamada casa roja, “lo que pasa es que me tienen miedo”, dijo durante su mensaje.

Casa de Xóchitl Gálvez no tiene autorización de uso y ocupación: Mauricio Tabe

Xóchitl Gálvez pregunta si no puede vivir en una casa de 9 millones de pesos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Durante el material compartido por la candidata, se encuentra reunida con una familia alrededor de una mesa con comida servida.

Xóchitl Gálvez aseguró que ya conocía a la familia, del periodo en el que fue jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La senadora comienza presentando a los miembros que la acompañan, haciendo énfasis en Doña Marina. Comenta que por problemas con la construcción con la casa, ellos solicitaron ayuda a la entonces encargada de la delegación, ayudando también con el alumbrado público de la calle.

Al enterarse de la polémica y posible derribo de la casa de Xóchitl Gálvez, a través de su nieta Lizbeth, Doña Marina le mandó un mensaje, “acá tiene usted un cuarto” .

La candidata del Frente Amplio por México dijo encontrarse emocionada con el ofrecimiento, puesto que en la casa ya habitan 20 personas y fue a la vivienda a agradecer el espacio .

A lo que Lalo, el hijo de la señora Marina, le dijo: “Aquí va a ser bienvenida, aquí es su casa. Y si le tiran su casa, aquí está su casa, bienvenida”.

“Cuando uno hace cosas buenas cosecha. Y eso a mí me da mucha emoción, he recibido miles de mensajes, mucha gente me ofrece”.

Xóchitl Gálvez