Miente Alejandro Junco: AMLO no amenazó a Reforma

Muy temprano esta mañana abro la página de internet del periódico capitalino editado por la empresa propiedad de Alejandro Junco de la Vega. Me espanta lo que leo: “Amenaza AMLO a Grupo Reforma”.

Eso es completamente falso. El presidente de México dijo ayer que nunca se ha metido con la familia del dueño de los diarios Reforma, El Norte y Mural. Y es la verdad.

Andrés Manuel dijo eso simple y sencillamente para que quedara muy clara la principal diferencia entre ambos personajes: López Obrador respeta códigos éticos básicos en el debate, mientras que Junco es capaz de cualquier cosa con tal de vender noticias.

Si Andrés Manuel dijo que no se ha metido con la familia Junco lo hizo no solo porque es la verdad, sino porque nunca caerá en una bajeza de ese tipo. Alejandro Junco en sus diarios y aun en su vida profesional se mete con la familia de cualquiera, hasta con la suya, ¿o ya olvidó Alejandro la ruindad con la que trató a su propio padre?

No solo Andrés Manuel puede acusar al dueño de Reforma de ataques contra lo más sagrado que alguien tiene: su familia. Muchos otros podemos hacer lo mismo. Y no, no le hemos respondido a Junco en sus propios términos. Todo tiene límites, excepto tal vez la mezquindad de un propietario de periódicos que se siente más grande que cualquier Dios.

Federico Arreola en Twitter: @FedericoArreola