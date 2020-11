Feminicidio en Sonora: Hallan asesinada a Karina Badilla Castro en Hermosillo

Karina Badilla Castro fue encontrada asesinada con huellas de abuso sexual tras abordar un Uber para regresar a su casa



México.- Karina Badilla Castro, de 23 años de edad, fue hallada asesinada el pasado 22 de noviembre luego de que fue vista por última vez cuando salió de una fiesta y abordó un taxi del servicio Uber para regresar a su casa en Hermosillo, Sonora.

A través de redes sociales, la familia de Karina Badilla Castro ha difundido el caso y exigen justicia; explicaron que la joven fue hallada sin vida y con signos de violencia sexual después de abordar el auto de la empresa Uber, misma que hasta ahora, desconoce los datos del viaje a solicitó la víctima.

De acuerdo con la familia de Karina, quien era mamá de dos niños de tres y seis años de edad, acudió a una fiesta el sábado 21 de noviembre y habría sido asesinada cuando iba de regreso a su casa, la madrugada del domingo siguiente.

“El domingo alrededor de las 5:40 de la mañana decidí tomar un Uber rumbo a mi casa. No sabía lo que pasaría después, abusaron sexualmente de mí, me golpearon para después estrangularme. No supe más de mí, no pude defenderme, no pude avisar que no volvería, que cuidaran a mis hijos, no pude decir quien me hizo esto”. Facebook Justicia para Karina

En la página de Facebook Justicia Karina también han compartido diversas publicaciones en las que exigen justicia por este feminicidio; la familia detalló que ya denunciaron lo ocurrido pero hasta ahora no tienen información sobre el responsables ni hay personas detenidas; pidieron que se comparta cualquier dato o indicio que pudiera ser relevante para la investigación del caso.

En una entrevista con diario local Expreso, la madre de Karina, Valeria Castro, dijo que su hija fue a una fiesta a la colonia San Luis y que la última vez la vieron fue cerca de las 5:30 horas del domingo 22 de noviembre , cuando abordó el Uber que la llevaría a casa. Luego de ello, intentó comunicarse con la joven pero no hubo respuesta.

Fue hasta que se comunicó con el Servicio Médico Forense (Semefo) local que le pidieron la descripción de la joven, con lo que corroboró que su hija había sido hallada asesinada. Por su parte, la aplicación Uber respondió que no tienen registro de un viaje realizado con los datos de Karina.

La empresa de transporte privado aseguró respondió a una solicitud de información hecha por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora y que continuará colaborando en el esclarecimiento de los hechos por el feminicidio de la joven.

Karina fue a una fiesta, tomó un uber hacia su domicilio y nunca llegó.



Encontraron su cuerpo en un baldío al sur de la ciudad de #Hermosillo



Fue violada y asesinada, dejaron a dos crias sin su madre. #JusticiaParaKarina #SonoraFeminicida pic.twitter.com/g1jlUWKQa6 — Desértica (@AndreaPizarnika) — Desértica (@AndreaPizarnika) November 26, 2020

@CelidaLopezc Yo creo que no sirve de nada que iluminen con luces el palacio como señal de apoyo a la mujer, en vez de eso por que no hacen justicia con tantos feminicidios en la ciudad, lamentablemente todos los casos se quedan en el olvido #JusticiaParaKarina — 🦋 (@dianaaccm) — 🦋 (@dianaaccm) November 26, 2020

En redes sociales, personas han compartido lo sucedido a Karina con el hashtag # JusticiaParaKarina ; mujeres y colectivos feministas se han pronunciado en contra y exigen a las autoridades encontrar al responsable. También piden respuesta de la alcaldesa de Hermosillo, Celida López, luego de que el Palacio Municipal se iluminó con luces color naranja en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a octubre de 2020, en Sonora han iniciado 22 carpetas de investigación por el delitos de feminicidio y 50 por homicidio doloso contra mujeres.