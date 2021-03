A primera hora de este viernes, arrancaron su campaña cuatro de los seis candidatos a la gubernatura de Nuevo León.

En los primeros minutos de este viernes, iniciaron su campaña cuatro de los seis candidatos a la gubernatura de Nuevo León.

Clara Luz Flores: Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”

Clara Luz Flores Carrales, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena, PT, PVEM y PANAL), arrancó su campaña con un evento a las afueras del Museo Marco.

Como parte de su campaña, Clara Luz Flores Carrales aseguró que su principal objetivo es recuperar la grandeza de Nuevo León.

“Lo que está en juego en este momento es el futuro de nuestras familias, lo que está en juego es la economía y la salud de nuestro Estado, lo que está en juego es obtener la real grandeza de Nuevo León” Clara Luz Flores. Candidata coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León

La candidata sostuvo que Nuevo León ya no se identifica por su educación, la creación de empleo, inversión, movilidad, entre otros puntos. Aspectos que buscará promover toda vez que sea electa gobernadora.

“Las transformaciones se logran con grandes inconformidades, logremos juntos este futuro que queremos para todas nuestras familias, ¡Hagamos equipo por un mejor Nuevo León!" Clara Luz Flores. Candidata coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León

En su discurso, Flores Carrales también abordó temas como el rezago en educación y creación de empleos, así como la problemática de la mala calidad del aire en la ciudad.

Samuel García: Movimiento Ciudadano (MC)

Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), inició la carrera electoral desde su casa de campaña en el Obispado.

En su primer discurso oficial de campaña, Samuel García aseguró que ganará la contienda electoral, por considerarse “el único que no es parte del sistema” , al mismo tiempo que arremetió en contra de sus adversarios en la contienda.

Samuel García acusó a Clara Luz Flores, Adrián de la Garza y Fernando Larrazabal, de que “siguen siendo parte del PRI, y, por ende, del mismo sistema”.

"En primer lugar porque soy el único que no es parte de este sistema, el único que no ha estado en el PRI, el que no pertenece a la mafia de los partidos, soy el único que no vive de la política, que ha donado su sueldo desde hace 6 años que entramos a este ámbito, y rechazado todos los bonos y subvenciones" Samuel García. Candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León

Incluso, el candidato de MC sostuvo que es el único candidato incorruptible, fuerte y transparente.

"Soy el único incorruptible, aquí no hay nada que esconder, mi vida es transparente, yo no oculto a mi familia, no escondo a mi esposa, ni andamos protegiendo padrinos, jefes, patrones, soy el único que no le debe nada a nadie y por eso ganarle a enfrentar a este sistema y a esta vieja política corrupta" Samuel García. Candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León

Finalmente, García agregó que sus rivales son los mismos y es la misma política "corrupta, ratera, mafiosa y cobarde".

Adrián de la Garza: Coalición Va Fuerte por Nuevo León

El candidato de la Coalición Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD), Adrián de la Garza Santos, inició su campaña diciendo que buscará que la policía del estado se convierta en la mejor del país.

En las escalinatas de la Explanada de lo Héroes, De la Garza señaló que Nuevo León enfrenta el momento más decisivo de su historia, por la inestabilidad del país y el abandono del estado que han dejado a los regios sin rumbo.

El candidato del PRI-PRD recordó que como alcalde de Monterrey trabajó en mejorar el sistema de seguridad e inteligencia, por lo que buscará replicarlo a nivel estatal y con el objetivo de que Nuevo León sea ejemplo nacional.

“Es momento de poner a Nuevo León en orden en las finanzas para que vuelva a ser un estado que invierte en infraestructura y apoya a la gente más necesitada, para tener un orden en la economía, para que las empresas vuelvan a generar empleo y riqueza. Adrián de la Garza. Candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León

La constante en el discurso de arranque de campaña de Adrián de la Garza fue el orden en los distintos ejes de su propuesta de trabajo: Economía, finanzas e inversión en infraestructura, así como seguridad, medio ambiente, apoyo al campo, transporte y movilidad, crecimiento urbano, y por supuesto salud.

Fernando Larrazabal: PAN

Acompañado del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal, inició su campaña electoral con un mensaje en contra de Morena y del gobierno federal.

En las afueras del Hospital Universitario, Marko Cortés criticó el desempeño de Morena en el gobierno federal.

"Esta pandemia es claro que no es culpa de Morena, pero lo que sí es culpa de Morena es que México encabeza la tasa de letalidad en el mundo, porque se negaron a hacer pruebas de detección masiva" Marko Cortés. Dirigente nacional del PAN

Por su parte, Larrazabal expuso que su campaña estará basada en tres compromisos:

El primero en gestionar como gobernador, en conjunto con la iniciativa privada, serán las vacunas anticovid para la población, en el caso de que la autoridad no cuenta con ellas.

El segundo será un proceso de vacunación a todo el personal del magisterio.

El tercero será un exhorto para que los ciudadanos que hayan padecido de Covid-19 donen plasma de su sangre.

“Déjame escucharte” será el eslogan de la campaña de Larrazabal.

Las candidatas, del Partido Encuentro Solidario (PES), Carolina Garza, y de Redes Social Progresista (RSP), Daney Siller, no han informado a qué hora tendrán su primer evento de campaña.