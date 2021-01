¿Qué me gusta de los 5 que va por la gubernatura de Nuevo León?

Ya se definieron a los 5 candidato que competirán por suceder a Jaime Rodríguez en la gubernatura de Nuevo Léon.

Irreverente

Y ¿qué me repatea, también de los mismos 5?

Ahora que ya quedaron definidas las cinco cartas que competirán por suceder al ‘Bronco’ Rodríguez, les platico mis respuestas a las dos preguntas del título y el abstract de mi artículo de hoy. ¡Arre!

CLARA LUZ FLORES CARRALES

1.- Me gusta que haya tenido las agallas de mandar al rancho de YSQ a los del MC y del PAN que le ofrecieron el oro y el moro para que contendiera por los colores de esos partidos.

2.- También me gusta que quiera gobernar de cara al federalismo, esto es: alejándose de las propuestas separatistas de los gobernadores que quieren -¿o quisieron?- salirse del pacto fiscal por lo injusto del reparto de los impuestos.

3.- Igual, que busque cambiar para bien desde adentro del régimen, lo que de malo tiene la 4T.

4.- Que vea a los empresarios como aliados, no como los enemigos o adversarios de que los viste el catecismo republicano que se predica de lunes a viernes a las 7 de la mañana en el púlpito del Palacio Nacional por obra y gracia del huésped de la suite presidencial de ese recinto.

Y en sentido inverso:

1.- Me choca que su elección como candidata de Morena se haya dado al más puro estilo de los nefastos tapados del priyismo. Por más que Mario Delgado diga lo contrario, los tres que le hicieron el caldo gordo en la "consulta interna" estaban más perdidos que Homero Niño de Rivera en la contienda para elegir al candidato del PAN.

2.- No me gusta que vaya tanto a la CDMX, porque si la elección va a ser aquí en Nuevo León, que la vean tanto allá en estos días previos a la pre y campaña, da a pensar de que el tamal se está amasando y enhojando en el centro nacional de comando de Morena, y no en los círculos estatales de ese partido.

3.- Me cae mal que pudiendo tener a varios enlaces con cada uno de los segmentos de los votantes (IP, sociedad civil, sindicatos, jóvenes, burócratas, legisladores, medios) optó (¿o acaso la hicieron optar?) por poner a Waldo Fernández como único coordinador de campaña. ¿Cómo? ¿Un ex miembro del gobierno del Bronco ?

4.- No me cuadra que crea que nomás los de San Pedro están encabronados por irse por el lado de Morena. Tengo mis fuentes y además mi poderoso BigData -válgaseme la falsa modestia- para saber que el encabronamiento circula por doquier allende SPGG, porque Clara como persona y política, les gusta a muchísima gente, pero les repatea que haya elegido irse por el lado de la 4T.

Tengo pendiente una entrevista con ella y le voy a tocar precisamente estos temas.

SAMUEL GARCÍA

1.- Me gusta que siga de terco con buscar la gubernatura. Eso -lo terco- nadie se lo quita.

2.- Me cae bien que le apueste tantísimo a los chavos. Son el eje de sus redes de bots que taladran día y noche a todo aquél que se deja.

Y en sentido inverso:

1.- Me repatea su insistencia en creer que Nuevo León necesita a un influencer cara bonita-acaudalada como gobernador.

2.- Me encabrona la mamonería de sus jingles promocionales y las alardeadas de sus viajes, porque equivalen a pavonearse en la mesa del banquete ante los que no tienen ni para comer.

Tengo pendiente una entrevista con él y le voy a tocar precisamente estos temas.

FERNANDO LARRAZÁBAL

1.- Me gusta que haya dejado la comodidad y el confort de su vida no-política, para venir a partirse la madre contra la poderosa aplanadora de la 4T que está dispuesta a que le bajen los calzones en todas las elecciones de gobernador en junio de éste año, menos la de Nuevo León.

2.- Me cae bien que hable sin sacarle la vuelta al desmadrito que le armó Rodrigo Medina y que acepte que como político tiene la piel lo suficientemente gruesecita para aguantar los chingadazos, y no así los que no lo son y andan en éstas lides.

Y en sentido inverso:

1.- No me gusta que se diga que su candidatura fue un enredo que se traen entre ‘ El Bronco ’ y la "santísima trinidad".

2.- Tampoco me gustaría que después de ocho años de ostracismo político, venga con las mismas mañas de quienes le dieron en la madre a la credibilidad y al arrastre del PAN.

Ya tuve una entrevista con él y tocamos esos temas.

VÍCTOR MARTÍNEZ

1.- Me gusta el aguante que tuvo para fletarse el cargamento de peros que le pusieron los órganos electorales, paleros de los partidos políticos que le tienen pavor -igual que el gobierno- a los auténticamente independientes que buscan puestos de elección popular, como la gubernatura de NL, en el caso de Víctor.

Y en sentido inverso no tengo nada qué decir. La neta, a éste bato lo único que le faltó fue un partido político para no andar ahorita metido en estrategias legales para estar en las boletas electorales. Y digo esto porque ya tuve una entrevista con él y tocamos esos temas.

ADRIÁN DE LA GARZA

1.- Me choca todo lo de este títere del medinismo, que ha sembrado de corrupción e ineficiencia a la "administración" municipal de Monterrey y que a base de cañonazo$ tiene compradas las voluntades de sus comparsas dentro y fuera del PRI.

Tengo pendiente una entrevista con él y a pesar de que uno de sus ayudantes me pidió que le enviara por adelantado mis preguntas, no ha confirmado. Si no me pela, voy a ocupar terapia para recuperarme del impacto...

