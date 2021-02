Juan Carlos Soria, médico en Monterrey, fue agredido con un desarmador durante un asalto a las afueras de la clínica donde trabaja

México.- Juan Carlos Soria, un médico residente de pediatría en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, fue asaltado y atacado por dos hombres que le clavaron una desarmador en el pecho.

El médico residente se encuentra hospitalizado y pide a las autoridades justicia por el delito que sufrió.

Hombres asaltan y violan desarmador a médico en Monterrey

A través de una publicación en Facebook, el médico residente Juan Carlos Soria contó que el 21 de febrero después de las 22 horas estaba afuera de la clínica 25 del IMSS en Monterrey.

En la entrada principal estaba estacionado un taxi con dos hombres recargados. La víctima dijo que no se le hizo raro porque afuera del hospital siempre hay taxis estacionados.

Sin embargo, los agresores se acercaron, lo acorralaron, lo empujan y lo esculcaron. Las pertenencias del médico comenzaron a caerse y empezó a gritar para que lo ayudaran. Los hombres le dijeron que se callara y que les diera su celular.

“Me quitan mi estetoscopio, y con el forcejeo tiran mis cosas al suelo, yo comencé a gritar AUXILIO, AYUDA, SOLDADOS AYÚDENME !!! Me gritaron que me callara y comenzaron a insultarme, me dijeron que les diera mi celular” Juan Carlos Soria

Le clavan desarmador a médico residente de la clínica 25 del IMSS en Monterrey

Los ladrones, escribió el médico, le exigieron que le dieran su celular, sin embargo, no quería dárselos porque era la única forma de comunicarse.

De momento sintió un golpe en el pecho y lo tumbaron. Luego se acercó un militar y un vigilante que le pidieron que no se moviera porque tenía un desarmador clavado.

“Todavía no puedo entender porque las personas que nos dedicamos a salvar vidas somos agredidos de esta manera, siento coraje, impotencia, decepción y tristeza de vivir en un país donde a gran parte de la sociedad no le importamos, ni a quienes se supone deberían velar por nuestra seguridad” Juan Carlos Soria

El médico en Monterrey pidió a las autoridades justicia por la agresión y detengan a los dos asaltantes.