Evelyn Salgado dijo que "no se llama Juanita" y su papá no se meterá en sus decisiones.

Evelyn Salgado, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, aseguró que será ella quien gobernará los 6 años, si es que llega a ser vencedora de las elecciones 2021.

Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, aseguró que su padre “lo tiene claro” y por ende no tomará decisiones ni tendrá injerencia en su gobierno.

"No me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda, y bueno pues aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar 6 años, Evelyn Salgado va a gobernar 6 años, Félix Salgado ha sido mi padre y mi guía; tengo ejemplos de lo que es la lucha social y el caminar con el pueblo pero en ningún tipo el va a tener injerencia en desiciones de gobierno" Evelyn Salgado Pineda. Candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero

Información en desarrollo...