Niña denuncia maltrato de sus padres y pide ayuda en cartón de cervezas

La denuncia de maltrato, encontrada en un cartón de cervezas, fue notificada a las autoridades de Coahuila, quienes ahora buscan a la niña

En Coahuila, el caso de una presunta niña víctima de maltrato se ha viralizado en redes sociales, por la peculiar forma en que denunció su situación.

La menor, que tendría por nombre Camilia, usó un cartón de cervezas para desahogarse y señalar a sus padres como los responsables del maltrato.

Lo más preocupante es que la niña expresó pocas ganas de seguir viviendo. Ante ello, las autoridades han emprendido la búsqueda de la menor para ayudarla.

Mujer encuentra denuncia de maltrato en cartón de cervezas

Los hechos sucedieron en la ciudad de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, en la Cuenca Carbonífera de Coahuila.

Todo comenzó cuando la dueña de un expendio, en la colonia Allende, acomodaba los cartones de cervezas y se encontró con un mensaje escrito con pluma, que decía:

“Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja. Además me quiero morir. Soy Camila” Denuncia de maltrato infantil

Denuncia en cartón de cervezas Especial

La mujer tomó una foto del mensaje en el cartón de cervezas y la publicó en Facebook, donde se dijo triste por la situación.

"Me partió el corazón lo que me encontré escrito en un cartón. Señores y señoras, no se vale. ¿Por qué tanto maltrato a nuestros niños?" Usuaria de Facebook

Autoridades inician búsqueda de la niña víctima de maltrato

Más tarde, la mujer decidio acudir a las autoridades para informarles de la denuncia de maltrato infantil que encontró.

Acto seguido, personal de la Subprocuraduría de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) acudió a constatar la situación en su negocio.

Posteriormente, la PRONNIF giró una constancia de hechos ante el Ministerio Público (MP).

Ahora, el asunto ha quedado en manos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), que deberá iniciear las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la niña y de sus padres, así cómo su ubicación.