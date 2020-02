VIDEO: Entre aplausos y llanto reciben el cuerpo de Fátima Cecilia en su casa en Tláhuac

Su madre María Magdalena exigió justicia no sólo por el feminicidio de su hija, sino por todas las mujeres víctimas de la violencia en el país.

México.- El cuerpo de la niña Fátima Cecilia llegó a su casa en Tláhuac entre aplausos y llanto por parte de los familiares, amigos y vecinos, quienes desde las primeras horas de este lunes 17 de febrero comenzaron a concentrarse en ese punto para exigir justicia por el feminicidio.

Fue alrededor de las 18:30 horas que una carroza blanca con los restos de la niña de 7 años de edad arribó al domicilio ubicado en la calle María Dolores Obregón, en la colonia San Sebastián en la alcaldía Tláhuac.

En la casa de Fátima Cecilia se encuentran reunidos familiares, amigos y vecinos. Graciela López/Cuartoscuro.

Alrededor de 200 personas esperaban ya con arreglos florales, globos blancos y hasta una colecta organizada por vecinos para el pago de los gastos funerarios. La caravana con el féretro de la pequeña estaba encabezada por la mamá de Fátima, quien antes de ingresar a su domicilio estalló contra las autoridades y entre gritos exigió justicia para su hija.

En su intervención, la madre insistió en el nombre de un sujeto identificado como Alan Herrera, de quien dijo es el responsable del feminicidio y se ha hecho pasar por muerto para atacar a su familia. Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron esta tarde que el sujeto en cuestión sí está muerto.

Además, pidió que el caso se resuelva no sólo por la memoria de su hija, sino por todas aquellas mujeres que han sido raptadas o víctimas de violencia de género.

"No nada más por mi hija, sino por todas las mujeres. Las han destripado. No lo hagan por mi hija sino por todas. Dios no me va regresar a mi hija. ¡Quiero justicia!" María Magdalena Antón. Mamá de Fátima.

🎥#VIDEO | "Por todas las que han raptado, por las que han estrangulado y asesinado, no solo por mi hija, queremos justicia" dice María Magdalena Antón, madre de Fátima quien entregada al llanto entra a la casa para velar a su hija.#JusticiaParaFatima

🎥Aída Quintanar#Notimex

Jóvenes feministas reiteran su apoyo total a mamá de Fátima Cecilia

En uno de los momentos más emotivos de la tarde, un grupo de jóvenes feministas integrantes del colectivo "Violeta", se acercaron a María Magdalena Antón y le expresaron su apoyo total para acompañar el caso y la exigencia de justicia.

"Lo de Fátima no va quedar en mano, esto no va a ser una más, esperamos que sea la última. vamos a luchar por ella y por su justicia, todas nosotras, tiene el apoyo incondicional. Nada va llenar este dolor y vacío, tiene todo nuestro apoyo, de la forma que sea no dude en contactarnos" Representante del colectivo feminista "Violeta".

El velorio de Fátima Cecilia se realizará durante el transcurso de la noche y su funeral está programado para el día de mañana martes 18 de febrero. De momento la principal línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX es un video donde aparece una mujer de la mano de la menor.

Hasta la comunidad de Santiago Tulyehualco, Xochimilco, apenas a unos metros de la casa de Fátima en Tláhuac, se trasladaron tanto los alcaldes de ambas demarcaciones como funcionarios de la Fiscalía para dialogar con vecinos y garantizar la "no impunidad" en el feminicidio.