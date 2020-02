Vecinos y familiares realizan colecta para pagar gastos funerarios de Fátima Cecilia

Vecinos y familiares organizaron una colecta para ayudar a la familia de Fátima Cecilia y pagar los gastos funerarios.

México.- Vecinos y familiares de Santiago Tulyehualco, en los límites de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX), iniciaron una colecta para pagar los gastos funerarios de Fátima Cecilia, niña de 7 años que fue asesinada y torturada.

De acuerdo con el reporte del diario Milenio, los vecinos comenzaron a organizarse desde la mañana de este lunes 17 de febrero para apoyar a la familia de la menor de edad, quien vivía en un domicilio de la colonia San Sebastián, en Tláhuac.

Decenas de personas se encuentran en estos momentos frente a la casa que la menor habitaba junto a su mamá y, además de llegar con arreglos florales y globos blancos para exigir justicia por su feminicidio, iniciaron con una colecta de dinero para pagar el funeral y demás gastos que deriven de la entrega del cuerpo.

Fátima Cecilia Aldrighetti Antón era la menor de 4 hermanos y su desaparición ocurrió el pasado martes 11 de febrero. Fue hasta el miércoles 12 que las autoridades finalmente procesaron la denuncia interpuesta por su familia. Su cuerpo fue hallado ayer domingo 16 de febrero en un paraje cercano al lugar de su desaparición.

Hasta el momento, la principal pista de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX es un video de cámaras de seguridad donde se observa a una mujer caminando de la mano de Fátima. Dicha persona no era familiar de la menor y fue quien, presuntamente, la recogió de la escuela primaria a la que asistía. Las autoridades entregaron a la niña aún sin tener certeza del parentesco.

La familia de la niña es de origen humilde. Su madre vende dulces para tratar de generar ingresos de manutención y el día de la desaparición no pudo llegar a la hora exacta de la salida para recogerla.

Reclama hermana de Fátima Cecilia fallas en protocolos de búsqueda

En declaraciones a medios de comunicación, Karla, hermana de Fátima Cecilia, dijo que desde el primer minuto que se enteraron de su desaparición se movilizaron por todos los medios disponibles para tratar de localizarla. No obstante, los protocolos de las autoridades resultaron insuficientes para atender con precisión la emergencia.