VIDEO: Madre de Fátima Cecilia señala a presunto asesino de su hija

María Magdalena Antón Fernández dijo desconocer la identidad de la mujer con la que su hija aparece en los videos.

Tras salir del Instituto de Ciencias Forénses de la Ciudad de México, María Magdalena Antón Fernández, madre de la pequeña Fátima Cecilia, quien desapareció la semana pasada y cuyo cuerpo fue encontrado el sábado, aseguró que "Alan Herrera" es el responsable del feminicidio de su hija.

Acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la madre de Fátima Cecilia dijo desconocer la identidad de la mujer con la que su hija aparece en los videos difundidos este lunes por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Sin embargo, María Magdalena Antón señaló a Alan Herrera como el responsable de la muerte de la pequeña de 7 años, a quien habría rapado y pintado las uñas de color rosa, "como a otras de sus víctimas".

"Yo quiero que me apoyen porque hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes. Ese hombre (Alan Herrera) no se va a tentar el corazón con ninguna mujer si no se lo tentó con mi hermana ni con otras mujeres más", señaló la madre de Fátima.

En los próximos minutos el cuerpo de Fátima será entregado a sus familiares.



Asimismo, pidió justicia para todas las mujeres víctimas de feminicidio y que las autoridades capitalinas deben detener de una vez a Alan Herrera "porque ese señor siempre va a ir por la vida justificándose".

"Ningún motivo, ninguna razón para quitarle la vida a una inocente de siete año. Entonces él tiene a mis sobrinos, David y Guillermo, y yo sé donde lo tienen. Ellos todavía están con vida", abundó.