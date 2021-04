Vacunación en Iztapalapa y Tlalpan iniciará la siguiente semana: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explicó que mañana sábado ofrecerá todos los detalles de la vacunación en Iztapalapa y Tlalpan.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó que la siguiente semana iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan.

En conferencia de prensa de este 30 de abril, Sheinbaum explicó que mañana sábado ofrecerá todos los detalles de la vacunación en Iztapalapa y Tlalpan.

Luego de culminar la aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de Iztapalapa y Tlalpan, solamente restaría completar la vacunación en tres las alcaldías, indicó Sheinbaum.

Las demarcaciones que quedarán pendientes son: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, donde la aplicación de la segunda dosis está programada para finales de mayo y principios de junio.

“Nos quedarían pendientes Cuauhtémoc, Benito Juárez, y Álvaro Obregón, que les tocó la vacuna AstraZeneca y que les toca ser vacunados a finales de mayo o a principios de junio”, agregó.

Asimismo, la mandataria previó que la próxima semana también se dé inicio a la vacunación para algunos adultos de 50 a 59 años en la CDMX.

No obstante, aclaró que el calendario de vacunación para las personas del rango de 50 a 59 años se dará a conocer en los próximos días.

Este martes 27 de abril inició el registro para las personas de este rango de edades en la página https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/

De acuerdo con el Padrón Electoral, informó Claudia Sheinbaum, en la CDMX hay alrededor de 1.3 millones de personas de entre 50 y 59 años .

La Jefa de Gobierno señaló que tal como sucedió con los adultos mayores, esperan que la mayoría de las personas de este rango de edades acudan a ser vacunadas.

Se retrasa vacunación en Tlalpan e Iztapalapa

La inoculación programada para esta semana en Tlalpan e Iztapalapa se retrasó debido a que no llegaron las dosis de la vacuna de Sinovac correspondientes a esas demarcaciones.

“¿Qué es lo que pasa con las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan, que también habíamos anunciado que probablemente iniciarían esta semana? [...] En el caso de Tlalpan están por enviárnoslas, e igual en el caso de Iztapalapa” Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la CDMX

“Pero hasta que no las tengamos con toda certeza en nuestro cuarto frío, en nuestros cuartos fríos, no vamos a anunciarlo para no tener algún error en el día de inicio de la vacunación”, indicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que las dosis ya están asignadas y que llegarían a tiempo.