Claudia Sheinbaum sostuvo que no hubo conquista porque si no, no permanecería nuestra memoria de los pueblos originarios de México.

Durante la celebración del equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Cuicuilco, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, señaló que "no podríamos celebrar la conquista, porque en realidad fue una invasión".

“Nosotros queremos este año dedicarlo esencialmente a las culturas originarias del Valle de México. No podríamos celebrar la conquista ni mucho menos, que en realidad fue una invasión, además no hubo conquista porque si no, no permanecería nuestra memoria de los pueblos originarios” Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la CDMX

Sheinbaum recuerda la invasión de México-Tenochtitlán

Sheinbaum sostuvo que debido a nuestros antepasados "se preserva el náhuatl, gracias a ellos se preserva el origen de nuestras culturas... debemos sentirnos orgullosos de ser parte de esta hermosa ciudad de México, ciudad de historia milenaria, desde Cuicuilco pasando por diversas civilizaciones hasta el México-Tenochtitlán".

La Jefa de Gobierno mencionó que sólo en la alcaldía de Tlalpan, están los pueblos originarios de Santa Úrsula Xitla, Huipulco, Chimalcoyot, Sa Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Topilejo, Parres, entre otros, "que son parte originaria de nuestros pueblos, muchos de ellos emigraron después de la invasión de México-Tenochtitlán".

“La mejor manera de recordar nuestras culturas originarias, hoy 21 de marzo es recordar lo que representaba la primavera para ellas”, agregó Sheinbaum.

En esta cuarta transformación de la vida pública de México, enfatizó Sheinbaum, “no podemos mirar y construir el futuro si no reconocemos lo que es nuestro pasado, las diferentes historias y también el pasado antes de los españoles en esta patria que llamamos México”.

Actividades conmemorativas para rescatar la memoria histórica de la CDMX

Claudia Sheinbaum también anunció que durante el 2021 se realizarán actividades conmemorativas para rescatar la memoria histórica de la CDMX, especialmente, la de los pueblos originarios tales como: