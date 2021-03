Claudia Sheinbaum indicó que el coronavirus "no toma vacaciones".

México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, emitió recomendaciones para que los ciudadanos se cuiden en Semana Santa, ante la alerta que permanece por la pandemia de coronavirus Covid-19.

En un video publicado en sus redes sociales, la jefa de gobierno de la CDMX explicó que el coronavirus “no se va de vacaciones” por lo que llamó a mantener la guardia con el fin de prevenir contagios y un repunte de la enfermedad.

Mensaje importante sobre #COVID19, hoy viernes 19 de marzo. Semáforo naranja sin bajar la guardia. Sigámonos cuidando. Recuerda, si tienes síntomas o estuviste en contacto con un positivo, acude a hacerte la prueba: https://t.co/gJltuwxfsQ#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/6xJwdivffp — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2021

"Se acerca Semana Santa, y el COVID-19 no se va de vacaciones (…). No se expongan en lugares cerrados, con mucha gente y donde no haya ventilación. En espacios (abiertos) hay menos contagios. Si tienes síntomas o estuviste cerca de un contagiado, ve a uno de los kioscos para recibir un kit de medicamentos y atención. Va bien, pero necesitamos seguir cuidándonos" Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX

Claudia Sheinbaum acotó que todavía es pronto para olvidar las medidas de seguridad ante el coronavirus, por lo que recomendó el uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y evitar reuniones o aglomeraciones de personas.

Además, la jefa de gobierno recordó que la vacunación contra el Covid-19 continúa en otras partes de la CDMX, por ejemplo con segundas dosis para Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco , por lo que llamó a que acudan a quienes les toca.

Coronavirus: CDMX sigue en semáforo naranja

Para esta semana del 22 al 28 de marzo la CDMX seguirá en s emáforo naranja Alerta Covid-19 , aunque las hospitalizaciones por coronavirus siguen bajando lentamente. Este viernes 19 de marzo se reportaron 3 mil 649 personas atendidas en hospitales de la CDMX, una baja de 400 personas confirme al 12 de marzo.

Respecto al Valle de México, hay 4 mil 786 personas hospitalizadas por coronavirus, una reducción de 602 personas respecto al 12 de marzo, día en que habían 5 mil 388.