Pacientes con VIH volverán a manifestarse el próximo martes

"No vandalizamos, estamos defendiendo nuestras vidas", afirmaron tras la protesta de este viernes.

México.- Pacientes con VIH y activistas protestarán nuevamente el próximo martes 25 de febrero frente a las instalaciones del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) como lo hicieron este día para exigir un diálogo con su director, Zoé Robledo.

Tras la manifestación, los pacientes negaron que haya existido apertura al diálogo como lo afirmó el IMSS en un comunicado y señalaron que la decisión de hacer pintas al edificio fue porque negaron que haya falta de medicamentos.

"Este problema viene desde octubre... no vandalizamos, estamos defendiendo nuestras vidas... no estamos jugando, esto va en serio...yo esperaría que si el lunes no hay respuesta y convocamos el día martes, lleguen más personas". Alaín Pinzón. Activista

Los manifestantes anunciaron que si el lunes no hay comunicación para sostener una mesa en la que se les garantice que no habrá escasez de retrovirales volverán a salir a manifestarse a las calles.

Pacientes con #VIH volverán a protestar el próximo mártes 25 de febrero; denuncian desabasto del nuevo esquema que comenzó a aplicarse en enero; negaron que haya disposición al diálogo por parte del #IMSS, como lo afirmó en su comunicado. pic.twitter.com/qaMl8MTcqz — Edmundo Morelos (@Edmundo_Morelos) February 21, 2020

El activista Alaín Pinzón recordó que si se suspende la toma del medicamentos su salud se ve afectada, pierden el estatus de indetectable en su carga viral e incluso pueden generar resistencia al medicamento .

Al señalar el IMSS que existe el 96.5 por ciento de recetas surtidas, el activista cuestionó si esas vidas no importan, además de reiterar que el problema viene de meses atrás.

Aún con ese tiempo, no han tenido contacto con ninguna autoridad federal por lo que insistieron que harán visible su hartazgo las veces que sea necesario y de las formas que tengan a su alcance.

Tras señalar el IMSS en un comunicado que está abierto al diálogo pero sin sostener una mesa, los manifestantes se trasladaron al cruce de Paseo de la Reforma con Insurgentes para bloquear el tránsito vehicular, el cual fue liberado al rededor de las 15:00 horas.