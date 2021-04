Lanzan convocatoria para hacer enojar y ser insultados por Alfredo Adame

La caravana para hacer enojar a Alfredo Adame está programada para el próximo 8 de mayo a las 12:00 horas en Patio Tlalpan.

Diversos usuarios de redes sociales convocan a organizar una caravana para hacer enojar y recibir insultos de Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado federal en el distrito 14 de la Ciudad de México (CDMX).

La convocatoria fue lanzada luego de que se difundiera un video donde se ve cómo mientras Alfredo Adame era entrevistado por un canal de televisión, fue ofendido por un automovilista y a quien procedió a devolverle los insultos.

Debido a ese video, Alfredo Adame ha sido objeto de burlas y críticas en las plataformas digitales, tal es el caso de esta convocatoria.

La convocatoria para hacer enojar a Alfredo Adame se publicó en Facebook a través de un evento creado por el usuario "Sr. Ixtapaluca", el cual ya tiene más de 10 mil personas interesadas en participar.

La caravana, de acuerdo a la información del evento, está programada para el próximo 8 de mayo a las 12:00 horas.

En este se convoca a las personas a presentarse en la plaza comercial Patio Tlalpan , con el simple objetivo de hacer enojar y ser insultados por Alfredo Adame.

Cabe recordar que Alfredo Adame ya ofrece un servicio personalizado donde manda un audio donde proporciona "mentadas de madre" a las personas que se lo soliciten.

Alfredo Adame insulta a automovilistas

El suceso ocurrió en la carretera Picacho-Ajusco, enfrente del parque de diversiones Six Flags.

En entrevista para Telediario, Alfredo Adame aseguró que en un inicio fue insultado por un automovilista que lo está acosando desde la presentación de su candidatura y que lo tiene identificado.

Después de relatar su punto de vista de los hechos, el candidato de RSP aclaró que él no actúa así en contra los ciudadanos.