"No fue por dinero" el móvil de secuestro y feminicidio de Fátima Cecilia: SSC

Omar García Harfuch, titular de la SSC, dijo que el feminicidio de Fátima no tuvo que ver con dinero y que no ahondarán en detalles de los motivos.

México.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch, confirmó que el móvil del secuestro y feminicidio de la niña Fátima Cecilia "no fue por dinero".

En conferencia de prensa junto con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, el jefe de la policía de CDMX se refirió a las versiones extraoficiales que señalan que Mario Alberto "N" ordenó a su esposa, Gladys Giovana "N", el secuestro de la niña de 7 años con el objetivo de perpetrar ataques sexuales, y no por algún tipo de venganza en contra de la familia de la menor de edad.

Dicha versión fue difundida por una supuesta tía de Mario Alberto en entrevista con Noticieros Televisa y el diario Milenio.

Al respecto, García Harfuch indicó que las diligencias preliminares arrojan que el móvil del feminicidio no tuvo que ver con dinero. No obstante, aclaró que por respeto a la memoria de la víctima y su familia, la autoridad no ahondará en los detalles de los motivos de los presuntos feminicidas, con el objetivo de no generar morbo en el caso.

"Queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil de por qué fue. Fue un crimen atroz, un feminicidio. Es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil. De ahí a las intenciones que haya este tenido este sujeto, en su momento la FGJ lo comentará. Lo que sí queremos es evitar una situación de morbo, fue un crimen terrible para la sociedad" Omar García Harfuch. Titular de la SSC.

En cuanto a la situación jurídica de los sospechosos, el titular de la SSC confirmó que se encuentran detenidos por el delito de cohecho, debido a que al momento de que agentes se acercaron con ellos, la pareja intentó ofrecerles dinero para que no los detuvieran.

García Harfuch precisó que será durante las próximas horas que se liberen las órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de feminicidio y que se complete su traslado de la Fiscalía del Estado de México en Atizapán a la Fiscalía Antisecuestros de la CDMX en la alcaldía Azcapotzalco.

Los tres hijos de la pareja se encuentran bajo el cuidado de una tía y de momento se descarta que autoridades tomen su custodia.