La clínica, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, vendía vacunas falsas en mil pesos.

México.- Una clínica homeopática que vendía vacunas falsas contra el coronavirus Covid-19, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), fue clausurada por la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud capitalina.

El Gobierno de la CDMX informó que la supuesta clínica fue localizada en una casa particular de la colonia Portales Oriente en la alcaldía Benito Juárez. Dentro del sitio se ofertaba un paquete de la vacuna falsa contra el coronavirus, con un valor de mil pesos.

Oliva López, secretaria de Salud de la CDMX, explicó que la vacuna contra el coronavirus no se vende y no se puede conseguir por otras vías que no sean las aplicaciones organizadas por el Gobierno de México.

"Es muy claro que todo el Plan Nacional de Vacunación está conducido por el gobierno de México, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, articuladamente y de manera coordinada. Por lo tanto, no hay venta de este biológico, no se puede conseguir por otra vía y eso es muy importante que las personas lo sepan" Oliva López. Secretaria de Salud de la CDMX

La funcionaria de la CDMX aclaró que los ciudadanos no tienen la necesidad de adquirir ni vacunas ni pruebas de Covid-19 falsas, ya que esta última se aplica de forma gratuita en 200 kioskos públicos.

Además, en estos espacios de la CDMX hay orientación y tratamiento, recordó la secretaria de Salud.

"El gobierno de la Ciudad de México tiene 200 punto que tomamos pruebas gratuitas rápidas y se diagnostica mediante de una prueba rápida que en 20 minutos y una personas puede tener una orientación médica y si es positivo un tratamiento, entonces no hay necesidad de estar arriesgando la salud en pruebas que pueden ser falsas además ya tenemos kioscos con la iniciativa privada" Oliva López. Secretaria de Salud de la CDMX

CDMX: alertan por radiación ultravioleta alta

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos alertó que este 24 de marzo de 2021 se presenta un índice de radiación ultravioleta alto en la CDMX, por lo que se necesitará protección extra.

La radiación ultravioleta, según las autoridades de la CDMX, está en el nivel 11+, o extremadamente alto. Por esto se recomendó protector solar FPS 30+, ropa de algodón de manga larga, sombrero y lentes con filtro UV y pasar el mayor tiempo posible en sombra e interiores.