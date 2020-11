Claudia Sheinbaum cuenta con el apoyo de la CDMX en caso de que decidiera cerrar la Basílica de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre

El impacto por el coronavirus continúa. Y como ya sucede en otras entidades de la República, existe la posibilidad de que el semáforo epidemiológico de la CDMX retorne a rojo. Por lo pronto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la capital del país se mantiene en naranja.

El gobierno de Claudia Sheinbaum estableció para la CDMX un nuevo horario de cierre en restaurantes, casinos y gimnasios , más restrictivo y que debe entrar en vigor a partir del lunes 9 de noviembre.

Ante la cercanía en el tiempo del 12 de diciembre y la acostumbrada peregrinación que arriba de toda la República a la CDMX para visitar a la Virgen de Guadalupe, las autoridades eclesiales pidieron a Claudia Sheinbaum su apoyo para cerrar la Basílica y evitar así una posible ola de contagios de coronavirus.

Se entiende que el cierre de la Basílica de Guadalupe sea considerada para disuadir a los creyentes de venir a la CDMX, pues no olvidemos que en 2019 más de 7 millones de peregrinos llegaron al recinto solo entre el 11 y 12 de diciembre.

Ante el tamaño de las peregrinaciones y las implicaciones que esto tendría en términos de posibles contagios, Social Research Solutions (SRS) y - Opinión Pública (OPMI), a través de CLAUDIAmetrics, se dieron a la tarea de formular la siguiente pregunta:

"La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que, a petición de las autoridades de la iglesia católica, la Basílica de Guadalupe podría estar cerrada el próximo 11 y 12 de diciembre, para evitar aglomeraciones en plena pandemia de Covid-19, y prever riesgos de contagio. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la Basílica de Guadalupe permanezca cerrada en las festividades de la Virgen?" CLAUDIAmetrics

La respuesta a la pregunta formulada por CLAUDIAmetrics fue la siguiente:

El 89.2% de los entrevistados consideran que sí se debe mantener cerrada la Basílica

Sólo el 10.8% piensan que debería mantenerse abierta

CLAUDIAmetrics SDPnoticias

Cierre de la Basílica de Guadalupe. Consideraciones

Llama poderosamente la atención la contundente respuesta la pregunta formulada por CLAUDIAmetrics por parte de la ciudadanía a favor de la iniciativa de mantener cerrada la Basílica de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre pues sin menoscabo de las creencias, se entiende la necesidad de ayudarnos y cuidarnos entre todos frente al coronavirus en la CDMX.

Ahora bien, no deja de ser importante ser precavido con estas cifras ya que no se debe olvidar que lo dicho por la ciudadanía en algunas ocasiones no es lo que en realidad piensan ejecutar. Este podría ser uno de esos casos. El no querer manifestar que su fe tomará preeminencia sobre la conciencia social durante momentos de pandemia y, en cambio, mostrar un pensamiento más solidario aunque no necesariamente sea el que realmente llevarían a cabo.

Hay que señalar, además, que esta encuesta fue levantada entre los habitantes de la CDMX, con lo cual se pierde el sentir y decisión de todos los peregrinos que asisten del interior de la República. Es por ende muy importante que la resolución que finalmente tome el gobierno de Claudia Sheinbaum en caso de ser el cerrar la Basílica de Guadalupe, permeé y sea conocida en todos los estados de donde se nutre esta gran peregrinación.

La preocupación real y sentida tanto de las autoridades de la iglesia como de la autoridad civil de Claudia Sheinbaum si vislumbran la necesidad de mantener cerrada la Basílica de Guadalupe y pedir a la población en general que no vengan a la CDMX el 11 y 12 de diciembre.

Metodología de CLAUDIAmetrics

El 30 de octubre se levantaron 600 encuestas telefónicas mediante una muestra representativa de la población de la CDMX. Se utilizó el método de robot, enviando las preguntas a través un mensaje pregrabado que contestaron los entrevistados en su teclado telefónico, con un margen estadístico de error de +-4%. No incluye el 4.2% de quienes contestaron “no sé”.