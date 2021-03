A partir del 17 de marzo se aplicará la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V en las alcaldías Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac

La CDMX continúa con el Programa Nacional de Vacunación a partir del miércoles 17 de marzo con la aplicación de la primera dosis en la alcaldía Venustiano Carranza y de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V en Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac .

Este 15 de marzo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció la continuidad del plan de vacunación en la CDMX y pidió a la población de otras alcaldías y municipios del resto del país esperar su turno y no saturar los centros de vacunación habilitados en la capital del país, luego de que se registraran casos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Víctor Hugo Borja indicó que no hay indicaciones para suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en la CDMX y señaló que la vacunación con Sputnik V sólo se hará en segunda dosis, es decir, si las personas no cuentan con el registro de la primera aplicación no se les aplicará la segunda pues los componentes son distintos.

En tanto, la secretaria de salud Oliva López Arellano confirmó la muerte de una persona en la CDMX que se vacunó contra coronavirus Covid-19 en un módulo en la alcaldía Azcapotzalco. Sin embargo descartó que esté asociada a la aplicación de la vacuna y sí a las comorbilidades de la persona adulta mayor.

CDMX continuará aplicando la vacuna de AstraZeneca

Víctor Hugo Borja, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar y responsable de la vacunación del gobierno federal en la CDMX, indicó que no hay recomendaciones para dejar de aplicar la vacuna de AstraZeneca en México, luego de que varios países como Alemania decidieran suspenderla.

“No hay estudios concluyentes de efectos atribuibles a la vacunación. Todavía no hay una decisión oficial ni recomendación de la OMS para que se deje de aplicar (la vacuna de AstraZeneca)” Víctor Hugo Borja. CDMX

En conferencia de prensa, el funcionario hizo énfasis en que en CDMX y en el mundo la vacunación inició en personas mayores de 60 años, población con altas posibilidades de tener alguna comorbilidad. El estrés por recibir la vacuna podría desencadenar infartos de forma previa a la aplicación, señaló Víctor Hugo Borja:

"En todos los países hemos observado adultos que tienen infartos antes de aplicarse la vacuna, esto sucede en todo el mundo. Hay personas que se someten a estrés y en ese momento pueden tener un agravamiento de enfermedades y no es atribuible a la vacuna de AstraZeneca y otras vacunas" Víctor Hugo Borja. CDMX

CDMX registra la muerte de una persona tras aplicación de la vacuna contra Covid-19

Oliva López, secretaria de Salud de la CDMX, informó que se han registrado casos de reacciones a la vacunación contra coronavirus Covid-19 y sólo una muerte tras su aplicación .

La secretaria de Salud de la CDMX indicó que una persona acudió a la vacunación en la alcaldía Azcapotzalco , cuando volvió a su casa se quedó dormida y murió de un infarto. Sin embargo señala que tras una revisión epidemiológica, se descartó que la vacuna hubiera provocado la muerte a la persona adulta mayor.

"Esa persona sí fue vacunada. Después de un cierto tiempo que salió de la observación, cuando llegó a su casa, se quedó dormida y falleció. Se hizo la investigación epidemiológica de inmediato y lo que tenía era un enfermo cardiaco, hipertenso y diabético. Estaba bastante avanzada su enfermedad. Fue una persona que fue vacunada en la mañana. Hay adultos muy frágiles y muy enfermos que muchas veces puede coincidir un evento pero no está relacionado” Oliva López Arellano

CDMX: Sólo se aplicará segunda dosis de Sputnik V a quienes ya recibieron la primera

Víctor Hugo Borja, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar y responsable de la vacunación del gobierno federal en la CDMX, recordó a la población de las alcaldías Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac que sólo se aplicará la vacuna rusa Sputnik V a partir del 17 de marzo a quienes ya recibieron la primera dosis.

"La vacuna Sputnik V tiene una particularidad. El componente uno y el componente dos son distintos. Entonces, no vamos a aplicar primeras dosis. Aquellos que no se hayan aplicado la primera dosis, les pedimos que no acudan" Víctor Hugo Borja

En ese sentido, se recomienda a las personas que se aplicarán la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en la CDMX llevar consigo:

Comprobante de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Spunik V

CURP

El miércoles 17 de marzo inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en las alcaldías Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco de la CDMX.