Arturo Islas pide a la población de Los Mochis reunirse en la plazuela 27 septiembre el 18 de abril para marchar por el asesinato del perro “Rodolfo”

El activista y actor, Arturo Islas convocó a una marcha en Los Mochis con el fin de exigir justicia y acciones para que castigue al responsable del asesinato del perro “Rodolfo”.

En sus redes sociales, Arturo Islas hizo un llamado en video a la población de Los Mochis a reunirse para marchar por el asesinato del perro “Rodolfo”. La cita es:

El domingo 18 de abril

En la plazuela 27 septiembre

A las 12:00 horas

Arturo Islas dijo que desde ese punto se dirigirán hasta la sede de la Fiscalía General de Justicia de Los Mochis.

El asesino del perro Rodolfo podría ser tu vecino: Arturo Islas

En su video, Arturo Islas muestra el momento en el que el perro "Rodolfo" es asesinado por un hombre con un hacha. En ese sentido plantea que la indignación en redes debe transformarse con acciones en la calle, a fin de que el sujeto sea identificado pues podría hacer daño a otras personas.

“Este psicópata podría ser tu vecino. Nos vemos en la plazuela 27 de Septiembre en Los Mochis Sinaloa este próximo domingo 18 de abril para retumbar en todo México, venga internet hechos no palabras. Ahí estaré” Arturo Islas

Agregó que lo ocurrido es una situación que ha generado porque "nosotros lo permitimos" al no exigir leyes que garanticen la protección no solo de los animales sino también de los seres humanos.

"Existen personas como esa porque tú y yo lo hemos permitido, porque no hemos puesto en ningún momento límites, porque existen laguna legales, porque nosotros estamos endosados en otras cosas que son más importantes, incluso que la misma vida” Arturo Islas

“Porque creemos que la vida de un animal vale menos que la vida de un humano, cuando es exactamente lo mismo”, agregó Arturo Islas.

Desafortunadamente, indicó Islas, los algoritmos de internet hacen que este tipo de contenidos se frenen, porque "no son sanos, pero si no los ves, no podemos hacer nada".

Arturo Islas pide al gobierno a encontrar al asesino del perro "Rodolfo"

El actor hizo una invitación al gobierno para encontrar al que refirió como "maltratador de animales" por considerarlo un potencial asesino de personas.

"Está comprobado científicamente que los que maltratan animales son capaces de matar a seres humanos", añadió.

Arturo Islas dijo que interpondrá una denuncia y que solicitará a los presentes realizar una denuncia colectiva para presionar a las autoridades para “ver hasta dónde estira la liga” en el caso del asesinato del perro “Rodolfo”.