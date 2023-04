El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, envió un mensaje a la Cámara de Diputados de México vía remota este jueves 20 de abril.

Volodímir Zelenski aseguró que los mexicanos y ucranuanos son iguales porque sufren “ante quienes matan a civiles”, por lo que llamó a México a brindarle apoyo para poner fin a las agresiones por parte de Rusia.

Rusia inició una “operación militar especial” en Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022, cuando sus tropas ingresaron en territorio ucraniano e invadieron las principales ciudades.

A más de un año del inicio del enfrentamiento bélico, Volodímir Zelenski pidió apoyo a México para lograr que regrese la paz a Ucrania.

Volodímir Zelenski asegura a Cámara de Diputados que Ucrania y México son iguales

Volodímir Zelenski inició su discurso ante la Cámara de Diputados de México asegurando que ambos países son iguales.

De acuerdo con el presidente de Ucrania, tanto su país como México son iguales en sus corazones que sienten en mismo dolor al ver que se mata a personas inocentes por la violencia.

“Tenemos 9 horas de diferencia y más de 10 mil kilómetros de distancia. Hemos recorrido caminos estatales distinto y hablamos idiomas diferentes pero también tenemos algo que nos permite entendernos uno al otro: nuestros corazones. Los ucranianos y los mexicanos duelen de modo igual cuando vemos que se quitan las vidas inocentes, se quitan por la violencia cruel ahí donde podría reinar una paz verdadera” Volodímir Zelenski

Asimismo, recordó que la paz es por lo que rezan millones de personas alrededor del mundo y es lo que añora el pueblo de Ucrania a más de un año del inicio de la guerra con Rusia.

Volodímir Zelenski llama a México a pronunciarse en contra “del mal” y ser coautor de la paz

Volodímir Zelenski llamó a México desde su discurso en la Cámara de Diputados a pronunciarse contra “el mal” y no defender a Rusia.

El presidente de Ucrania aseguró que su país y México son igual al querer que exista paz y seguridad en “todas las calles de todas las ciudades”.

Por ello, llamó a condenar a aquellos que matan civiles, violan y no defender a los saqueadores y verdugos.

“¿Acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y por la tranquilidad en todas las calles de todas las ciudades? ¿Será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman las casas? somos iguales al no aceptar el mal” Volodímir Zelenski

Además, aseguró que “la mayor maldad” es llevar a cabo “una guerra de bandidos” como la iniciada por Rusia en Ucrania.

Asimismo, dijo que su país no puede no resistir la agresión Rusia porque si no “vamos a perder la vida”, pues quienes los invadieron no respetan la vida humana y han matado a todos aquellos que buscan escapar a la guerra.

Volodímir Zelenski recordó que hace 5 meses presentó en el G20 la que es la “fórmula de la paz” de Ucrania pero Rusia respondió a ella con bombardeos y asesinatos.

Por ello, llamó a México a ser “coautor de la paz” y de la victoria sobre el mal y no se deje engañar por la hipocresía de Rusia.