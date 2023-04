Volodimir Zelensky, actor y actual presidente de Ucrania, dará un discurso en la Cámara de Diputados de México el 20 de abril de 2023. Esto en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania por el conflicto de la OTAN.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó enviar armamento a Ucrania de manera previa. La participación de Volodimir Zelensky en la Cámara de Diputados será de manera virtual.

Dmitro Kuleba, canciller de Ucrania, expresó su opinión respecto a la negativa de AMLO para enviar armas al conflicto bélico. El presidente de México argumentó que esta medida solo elevaría el nivel de la violencia.

“Respetamos la decisión de cada país”, dijo. “(Sin embargo) hay que ser honestos. Los que dicen no al envío de armas porque eso alienta la guerra, lo que están diciendo realmente es que quieren que Ucrania no luche. Si no tenemos armas, y Rusia sí, Rusia gana. Es muy simple”.

Gerardo Fernández Noroña critica participación de Volodimir Zelensky en la Cámara de Diputados

La participación de Volodimir Zelensky en la Cámara de Diputados no dejó un buen sabor de boca en Gerardo Fernández Noroña, quien criticó a la bancada de Movimiento Ciudadano por la intervención del actor y presidente.

Esto dijo Gerardo Fernández Noroña:

“Movimiento paniaguado quiere meter por la puerta trasera su posición servil al gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos por el diálogo para resolver el conflicto de Rusia y Ucrania y, en todo caso, estaríamos obligados a escuchar a los presidentes de los dos países” Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.

Sin embargo, Santiago Creel opinó distinto de la participación de Volodimir Zelensky:

“Me informó que el presidente Zelensky está en la mejor disposición de dirigirse a la Cámara de Diputados, como lo ha hecho prácticamente con todos los congresos en Europa, inclusive en los de América del Norte, y que, por supuesto, haría lo mismo con la Cámara de Diputados, si así se acepta”. Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados.

Se trató de una solicitud que rechazó Ignacio Mier, diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo).

¿Por qué hay una guerra entre Rusia y Ucrania?

Una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania que duró años e incluso décadas, según historiadores como Christian Nader, desencadenó una guerra entre ambos países el 24 de febrero de 2022.

Según el portal de estadística Statista, Ucrania se convirtió en un aspirante a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de manera previa a la guerra, lo cual desató más tensiones.

La OTAN es una alianza militar intergubernamental que se rige Tratado de Washington, tras la Segunda Guerra Mundial. Los Estados de esta organización acordaron defender a cualquiera de sus miembros en caso de ser atacado por una potencia externa.

Vladímir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, pues así lo solicitó su población, tres días antes de que iniciara el conflicto. Sin embargo, el presidente ruso anunció después una “operación militar especial”.

“Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años y para ello lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, dijo Vladímir Putin.

El presidente ruso aseguró que llevaría ante la justicia “a quienes cometieron numerosos crímenes contra civiles, incluidos ciudadanos de la federación de Rusia”.

La Organización de las Naciones Unidas sumó casi 19 mil civiles muertos en Ucrania por la invasión rusa hasta febrero de 2023.