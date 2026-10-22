La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que mantiene contacto con las autoridades de Francia luego de que el país reportara el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda, un patógeno identificado previamente solo en animales.

“Francia ha informado del primer caso documentado de infección humana con el virus Shamonda, un virus detectado previamente solo en animales.” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

De acuerdo con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, el paciente contagiado por el virus Shamonda, tenía un sistema inmunitario comprometido, condición que lo hacía más vulnerable a las infecciones y a desarrollar complicaciones graves.

La persona en Francia falleció por el virus Shamonda, por lo que el funcionario expresó sus condolencias a sus seres queridos.

OMS contacta a Francia por caso humano del virus Shamonda (@DrTedros / X )

¿Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite?

El virus Shamonda afecta principalmente a animales, entre ellos:

Ganado bovino

Ovejas

Cabras

Caballos

Hasta este reporte, la presencia del virus Shamonda, se había documentado en animales, por lo que el caso francés representa un hallazgo relevante para las autoridades sanitarias.

Se considera que el virus Shamonda puede propagarse entre animales mediante las picaduras de jejenes, pequeños insectos voladores similares a las moscas; sin embargo, todavía se requieren más estudios para comprender sus mecanismos de transmisión y determinar cómo ocurrió la infección humana.

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, el paciente se encontraba en una zona de Francia donde el virus Shamonda circulaba entre animales y había presencia de insectos del género Culicoides.

OMS contacta a Francia tras primer caso humano del virus Shamonda (Inteligencia artificial )

OMS investiga el riesgo para la salud pública por virus Shamonda

La OMS trabaja con las autoridades francesas para recopilar información que permita identificar la fuente de la infección por el virus Shamonda, esclarecer las posibles vías de transmisión y evaluar cualquier riesgo potencial para la salud pública.

Por ahora, la información disponible no permite establecer cómo se produjo el contagio ni determinar si existe transmisión entre personas ante el virus Shamonda.

Las investigaciones serán fundamentales para comprender mejor este primer caso humano documentado del virus Shamonda en Francia, y definir si representa una amenaza sanitaria más amplia.