El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha confirmado el primer caso humano del virus Shamonda (SHAV) en Francia.

Luego de que la autoridad sanitaria francesa reportó la muerte de un hombre de 60 años por el virus Shamonda, convirtiéndose en el primer caso documentado y notificado en un ser humano en todo el mundo.

Hasta ahora el virus Shamonda solo era una enfermedad que se transmite por la picadura de jejenes que circula en el ganado ovino, bovino y caprino y que nunca había afectado a las personas.

Tras confirmación del primer caso humano del virus Shamonda ya se investiga cómo se transmitió

Tras detectarse el primer caso humano del virus Shamonda, el ECDC ya ha iniciado las investigaciones para las posibles implicaciones para la salud pública, además de que desconocen las circunstancias exactas en las que se habría producido el contagio.

“Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para determinar en qué medida el virus causó o contribuyó a la muerte del paciente y cómo se adquirió la infección”. Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

Así como también ya se trabaja con la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que cubre la sanidad animal y la seguridad alimentaria en la Unión Europea (UE).

Pues el virus Shamonda fue identificado recientemente en el verano en animales de granjas en Europa por primera vez; según los datos históricos el virus fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960.

Así como hasta la fecha no hay datos científicos disponibles que documenten la transmisión del virus Shamonda a través del consumo de carne, leche o productos derivados, además de que al detectar la enfermedad en los animales, su consumo se descarta.