De acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA por sus siglas en inglés) confirmó este domingo 22 de mayo que hay una alerta por el aumento de contagios de la viruela del mono en la región.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó 92 casos en al menos 12 países y alerta que posiblemente este virus aumente. Aunque por ahora las autoridades sanitarias y científicos no han podido establecer el origen de esta enfermedad.

En cuanto al Reino Unido, Susan Hopkins, la principal asesora médica de UKHSA dijo en una entrevista a la BBC que no hay duda de que la viruela del mono se contagia de forma comunitaria.

También Susana Hopkins, afirmó que ninguno de los casos reportados en Reino Unido tuvo contacto con una persona de África Occidental.

Cabe recordar que esta zona estaba identificada como una de las posibles rutas de origen o una zona endémica, aunque sigue sin determinarse del todo su origen en países que no son endémicos.

No obstante, un dato que arrojan desde Reino Unido es que hay un presunto patrón en las personas que se contagian de la viruela de mono, ya que informan que la transmisión de este virus ha sido comunitaria y particularmente entre personas homosexuales y bisexuales.

Principalmente en hombres que han tenido sexo con otros hombres. Aunque cabe destacar que este presunto patrón no es exclusivo de las personas que han resultado contagiadas por la viruela del mono.

Además, con la información actual que se tiene de esta enfermedad se indica que los que están más propensos a contraer la viruela del mono son aquellos que han tenido o tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.

Por su parte la OMS indicó que está trabajando en directivas para proteger al personal de salud y a los empleados de la sanidad que pueden estar más expuestos que otros, como los que se ocupan de tareas de limpieza.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

Cabe recordar que la viruela del mono es una zoonosis, es decir que es un virus que los animales pueden transmitir a los humanos. Además, se ha detallado que la transmisión de este virus es a través del contacto en las siguientes vías:

Contacto con heridas

Fluidos corporales

Gotículas

Material contaminado incluso la ropa de cama

Adicionalmente se sabe que el periodo de incubación de este virus es de 6 a 13 días, aunque puede ir hasta los 21 días.

Finalmente se reporta que la inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.