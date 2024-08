El Papa Francisco condena el rechazo a migrantes con un duro mensaje en medio de las medidas aplicadas por Italia. Este es el video.

Durante su audiencia pública semanal en el Vaticano realizada este miércoles 28 de agosto de 2024 , el pontífice llamó a las naciones a trabajar por la “justicia, hermandad y solidaridad” con los migrantes y refugiados que se ven obligados a dejar sus países.

Esto bajo las medidas restrictivas aplicadas por Georgia Meloni, Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, que buscan reducir el ingreso ilegal de migrantes , principalmente africanos.

Te decimos cuál fue el duro mensaje que pronunció el Papa Francisco donde condena el rechazo a migrantes.

Hoy miércoles, a los 20 minutos de iniciada su audiencia pública semanal, el Papa Francisco emitió un duro mensaje donde condena el rechazo a migrantes.

El sumo pontífice señaló que muchos de los migrantes mueren en el camino en su búsqueda de “paz y seguridad” en otros países, desplazados por los conflictos internos de su nación de origen.

Por ello, el Papa Francisco pidió incrementar las vías de acceso regulares para migrantes y refugiados, con el fin de obtener una migración con “justicia, hermandad y solidaridad”.

Asimismo, el jefe de la iglesia católica criticó que el rechazo a migrantes mediante leyes más restrictivas o la militarización de las fronteras, no sirve, además de que señaló categóricamente que se trata de “un pecado grave”.

Hermanos y hermanas, en una cosa podremos estar todos de acuerdo: en esos mares y desiertos mortíferos, los migrantes de hoy no deberían estar. Pero no es mediante leyes más restrictivas, no es mediante la militarización de las fronteras, no es mediante rechazos como lo conseguiremos.

Papa Francisco