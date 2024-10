Hoy miércoles 23 de octubre el periodista y conductor Ciro Gómez Leyva tuvo su primera transmisión a distancia para Radio Fórmula desde Madrid, España.

Después de despedirse de México y de estar al frente de su noticiero matutino en la radio por once años y de Imagen Televisión por ocho, el cambio de sede para Ciro Gómez Leyva por fin llegó.

Como lo prometido es deuda, el periodista cumplió su palabra e inicio una temporada de transmisiones simultáneas para su programa “Por la mañana” en Madrid; aquí te contamos como le fue en su “debut”.

Con su tradicional saludo Ciro Gómez Leyva apareció a cuadro solo en un estudio de televisión desde Madrid, donde abrió su noticiero con un saludo.

Posteriormente dio los titulares que tendría en su programa la mañana del miércoles, además de adelantar qué entrevistas tendría más adelante y los colaboradores de este día.

El sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva cree que su peor error fue no haberlo hecho

A pesar de la distancia el programa transcurrió con normalidad, aunque con unos pequeños ajustes en su organización y logística, en especial para las respuestas de Ciro Gómez Leyva a las hechos informativos.

También el programa tuvo una pantalla dividida en la que mostraba la imagen de Ciro Gómez Leyva y de sus compañeros de programa como Manuel Feregrino, quien ahora tiene más participación en el espacio.

Mientras que el humor del periodista se veía como de costumbre, aunque ocurrieron un par de situaciones que generaron confusión en esta primera transmisión a distancia.

Una de las primeras cuestiones de logística fue una breve confusión con Epigmenio Ibarra, colaborador del espacio de Ciro Gómez Leyva los martes.

Ya que además de que se transmite por radio, este noticiero matutino pasa en vivo en televisión e internet, por lo que lo conductores, colaboradores e invitados de este programa en ocasiones tienen que voltear a ver a una cámara.

Pero la imagen de Ciro Gómez Leyva en vivo también se estaba transmitiendo en una pantalla dentro del estudio.

Aunque esta pantalla estaba fuera de la vista de donde estaban las cámaras, por lo que era confuso voltear a ver a Ciro Gómez Leyva a la distancia y a la ves ver hacia la cámara que grababa a su colaborador.

Esta anotación la hizo Ciro Gómez Leyva a su producción para evitar más confusiones como ésta a futuro.

“Corrección, y esto es para la producción, ahora el que no está viendo de frente, esta corrección no es para ti (Epigmenio Ibarra)... me esta viendo para otro lado”

Ciro Gómez Leyva, periodista