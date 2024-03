La pareja de viajeros españoles en moto que fueron víctimas de un ataque sexual en grupo, Fernanda y Vicente, recibieron un compensación por el gobierno de ese país por un millón de rupias, equivalente a poco más de 204 mil pesos mexicanos.

Anjaneyulu Dodde, comisionado del distrito de Dumka, en India, dijo que se dio esa cantidad de dinero como compensación por la situación y continúan investigando los actos.

Cabe recordar que el hecho fue una violación masiva a la mujer de 28 años, mientras se turnaban para golpear y mantener alejado a su pareja, Vicente de 45 años de edad.

Detienen a 4 de los 7 violadores de influencer española

Las autoridades de India dijeron que se comprometen a hacer un juicio y una condena rápidos. Al momento hay cuatro detenidos, pero de acuerdo con las autoridades, tienen identificados a todos los involucrados que rondan siete.

De ser sentenciados, los señalados podría enfrentar cadena perpetua pues ese es el castigo en el caso de violación masiva en India, aunque en el caso de violación la pena mínima es de 10 años.

La pareja fue atacada tras instalar una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka.

A los hombres ya los habían visto por la tarde, por lo que pudieron identificarlos plenamente tras el ataque.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 1 de marzo cerca de la media noche, cuando estaban por dormir en su tienda de campaña.

Vicente y Fernada, pareja asaltada en la India (Vicente y Fernanda Instagram @vueltaalmundoenmoto)

Pareja española atacada en India pide no estigmatizar un país

La pareja dijo que no se debe generalizar y es posible viajar de manera segura a India, pues solo tuvieron la mala suerte de cruzarse con unos “indeseables”.

A la vez rechazaron las “gilipolleces” de algunos al señalar que no debieron viajar a esa nación asiática.

Recordaron que violaciones masivas han habido en todos los países del mundo como la propia España, Brasil, Estados Unidos o cualquier nación.

Los influencers que suben contenido de sus viajes en moto por Asia, dijeron que han viajado por 66 país y nunca les ha pasado nada.

Recientemente estuvieron en países en los que no les pasó nada ni se sintieron inseguros:

Irán

Afganistán

Arabia Saudita

Pakistán

Pareja española atacada en India: “Somos dos personas fuertes y esto no nos va a derrumbar”

Ante la situación dijeron que son fuertes, que no van a dejar de vivir su vida por lo sucedido y que esto no los va a derrumbar: “somos dos personas fuertes y esto no nos va a derrumbar”.

La pareja tiene pensado salir de India por Nepal, por lo cual confirmaron en que el proceso legal ha sido rápido una vez que se comprobó la violación mediante exámenes médicos y se iniciaron las capturas.