Este hombre perdió el vuelo que se estrelló en Brasil donde murieron 62 personas por ¡un café! Te contamos qué fue lo que sucedió.

El vuelo 2283 de la aerolínea VoePass que salió de Cascavel con dirección a Sao Paulo , Brasil, se desplomó el viernes 9 de agosto de 2024, lo que dejó a 58 pasajeros y 4 tripulantes sin vida.

Aunque tres personas perdieron el vuelo que se estrelló en Brasil, un hombre refirió que el causante de que no pudo abordar fue nada más y nada menos que un café. Esto pasó.

Un café hizo que Adriano Assis, trabajador en el hospital regional de Toledo, perdiera el vuelo que se estrelló en Brasil donde murieron 62 personas, lo que salvó su vida.

En entrevista con TV Globo momentos después de que se informó sobre el terrible accidente aéreo, el hombre contó que llegó a las 9:40 horas (Brasil) al mostrador de la aerolínea VoePass, pero este estaba cerrado.

Adriano Assis refirió que no había nadie en el mostrador, por lo que fue a sentarse y a tomar café mientras esperaba.

Aproximadamente a las 10:30 horas , el hombre regresó a donde debía de abordar pero, debido a la larga fila, un trabajador le impidió embarcar.

Fue así que un café y un trabajador de VoePass, salvaron la vida de este hombre que hicieron que perdiera el vuelo que se estrelló en Brasil donde murieron 62 personas.

Tomé un café y esperé. El micrófono no decía nada y la aeronave tampoco.

Cuando bajé ya eran las 10:30 y había una fila larga aquí. Esperé, cuando eran las 10:41, más o menos, un trabajador me dijo que no lo abordaría más porque era una hora antes para el embarque

En ese momento discutí con él y eso fue todo. Me salvó la vida. Si él no hubiera hecho su trabajo, tal vez yo no estaría hoy aquí en esta entrevista.

Adriano Assis, sobreviviente del avión que se estrelló en Brasil