¡Se salvaron! Estas 3 personas fueron las más afortunadas del mundo y perdieron el vuelo que les daría un destino final fatal.

El lamentable accidente aéreo ocurrido hoy viernes 9 de agosto de 2024 en Brasil, dejó 62 víctimas mortales tras desplomarse cerca de Sao Paulo.

Sin embargo, 3 personas fueron las más afortunadas del mundo y perdieron el vuelo fatal que pudo acabar con su vida. Esto fue lo que dijeron.

A pesar de que la tragedia llegó a Brasil este viernes con el accidente aéreo que dejó 58 pasajeros y 4 tripulantes muertos , 3 personas fueron las más afortunadas del mundo.

Esto porque se suponía que debían abordar el vuelo 2283 que salió del Aeropuerto Regional de Cascavel , en el oeste de Paraná, y que tenía como destino a Guarulhos, en Sao Paulo.

Sin embargo, el destino impidió que se subieran , por lo que 3 personas perdieron el vuelo fatal que se desplomó en Brasil y sobrevivieron al brutal accidente.

TV Globo, televisora brasileña, entrevistó a 2 de las 3 personas que perdieron el fatal vuelo involucrado en el accidente aéreo en Brasil, poco tiempo después de que se informara el desplome de la aeronave.

Y es que una de las personas más afortunadas del mundo relató que fueron los trabajadores de la aerolínea de VoePass quienes salvaron su vida.

El hombre contó que fue debido a unas fallas técnicas que perdió el vuelo, ello a pesar de que acudió temprano al aeropuerto para su viaje.

Sin embargo, para cuando preguntó si había un problema con el embarque, los trabajadores le informaron que era demasiado tarde para abordar.

A pesar de que luchó y forcejeó con los trabajadores, estos le impidieron el abordaje lo que, finalmente, fue el motivo que salvó su vida del accidente aéreo en Brasil.

Entonces me dijeron: “Ya no te subes a este avión porque ya pasaste el límite de abordaje”. Entonces luché, incluso empujé un poco, le dije “déjame subir, tengo que irme en este avión” y me dijo que no, puedo reprogramar tu boleto. Hombre, es una emoción tan grande, no sabes, estoy aquí temblando.

Una de las personas más afortunadas del mundo