El Trump Plaza Casino y Hotel cerró sus puertas desde 2014, no tenía mantenimiento y se encontraba deteriorado. Ya no era propiedad de Trump.

Este 17 de febrero, el Trump Plaza Casino en Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos fue demolido con tres mil cartuchos de dinamita y quedó reducido a una montaña polvorienta de escombros.

A las 9 de la mañana, hora local, el edificio del Trump Plaza Casino fue demolido mediante una explosión. En menos de 20 segundos, el edificio cayó en medio de una gigantesca nube de polvo.

¿Por qué demolieron el Trump Plaza Casino?

A mediados de junio el alcalde de Atlantic City, Marty Small, anunció la demolición del Trump Plaza Casino por considerarlo un peligro para los habitantes. La instalación cerró en 2014 y desde ese entonces no tenía mantenimiento.

Jennifer Owen pagó 575 dólares (uno mil 260 pesos) en una subasta para estar en un asiento en primera fila y tener un lujoso desayuno frente al mar con vista a la demolición del Trump Plaza Casino. "Es el fin de una era no tan grandiosa", dijo a The New York Times.

Tras la explosión, el Trump Plaza Casino se convirtió en una montaña de escombros de aproximadamente 8 pisos de altura y se removerá el próximo 10 de junio. Una parte del lugar será utilizado para construir un arrecife artificial frente a la costa de Atlantic City, dijo el alcalde Marty Small a AP.

“No tenemos la propiedad del terreno, ni lo controlamos. Tenemos una oportunidad única. Un terreno con vistas al mar en el centro de la ciudad no aparece disponible muy seguido” Marty Small, alcalde de Atlantic City

Trump Plaza Casino ya no era de su propiedad, pero utilizaron su nombre

Otras partes del complejo Trump Plaza Hotel y Casino, que se ubican frente al Boardwalk y la avenida Pacific, no fueron incluidas en la explosión. Sin embargo, serán demolidas en el futuro con maquinaria pesada, no con explosivos.

El Trump Plaza Casino fue construido por el expresidente de EU, Donald Trump, y abrió sus puertas en 1984. En magnate Trump tuvo varios casinos en la ciudad, sin embargo, vendió la propiedad en 2009, pero recibió un pago por el uso de su nombre en los edificios.

En 2016, el grupo Icahn Enterprises del multimillonario Carl Icahn compró el Trump Plaza en un remate judicial, el cual cerró sus puertas desde 2014.

Otros espectaculares casinos que también fueron propiedad del expresidente, el Trump World's Fair, el Trump Taj Mahal y el Trump Castle (luego rebautizado Trump Marina) también cerraron sus puertas hace años, sepultados por deudas.

Con información de AP y AFP