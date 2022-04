Se ha dado a conocer que un soldado ruso le pidió a su esposa permiso para violar mujeres en Ucrania.

La solicitud para abusar, que hizo el militar a su cónyuge, mediante una llamada telefónica, fue interceptada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU).

Quienes movilizaron tropas en Kiev, cerca de Izium, en la provincia de Járkiv, y lograron detener a este criminal sexual identificado como: Roman Bykovsky.

Hombre de 27 años casado con una mujer llamada Olga, quien presuntamente le otorgó su autorización para que atacara a mujeres mientras combatía en Ucrania.

La única condición que estableció la mujer de este soldado ruso fue que “no se lo dijera” y que “usara preservativo”.

Cabe destacar que la detención de Bykovsky fue confirmada por Ilya Ponomarev, disidente del gobierno de Vladimir Putin en Rusia.

Los audios filtrados por autoridades ucranianas evidenciaron que la esposa de este soldado le permitía, entre risas, violar mujeres en Ucrania.

“Ve allá, viola mujeres ucranianas y no me digas nada, ¿de acuerdo?”

“Entonces, debería violarlas y no contarte nada ¿De verdad puedo?” “Sí, pero no me cuentes nada y usa protección”.

Fue el dialogo que se dio a conocer entre esta pareja de rusos, y que ha causado la indignación de toda la comunidad internacional.

Capturan a soldado ruso que pidió autorización a su esposa para violar mujeres en Ucrania

La captura del soldado ruso que solicitó el permiso de su cónyuge para violar mujeres ucranianas se dio gracias al S ervicio de Seguridad de Ucrania (SSU) y los periodistas de Radio Liberty.

Estos últimos lograron identificar y contactar a Roman Bykovsky, miembro de las fuerzas armadas rusas y su esposa Olga Bykovskaya.

Dicho soldado le comentó a Radio Liberty que estaba en Sebastopol, cuidad portuaria de Crimea donde se alojan las tropas rusas.

Sin embargo, descartó se el sujeto que se escuchaba en el audio filtrado por autoridades ucranianas.

La esposa del soldado ruso confirmó la versión de su esposo. Incluso dijo que su marido estaba herido en un hospital.

Al ser cuestionada por el supuesto permiso para hacerle daño a mujeres en Ucrania, Olga Bykovskaya se negó a dar declaraciones.