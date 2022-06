El pasado jueves 26 de mayo ocurrió un sismo de 6.9 grados en el sur de Perú, del cual se sintió también en Chile y Bolivia, en la región del Cinturón de Fuego, zona conocida por su sismicidad y unión de volcanes.

Este sismo fue perceptible en las regiones de Tacna (frontera con Chile), Moquegua, Cusco y Arequipa.

Aunque las autoridades locales de Perú informaron que no hubo pérdidas humanas durante este sismo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2022-0322

Fecha y Hora Local: 26/05/2022 07:02:18

Magnitud: 6.9

Profundidad: 240km

Latitud: -14.80

Longitud: -70.42

Intensidad: III-IV Ayaviri

Referencia: 20 km al NE de Ayaviri, Melgar - Puno — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 26, 2022

Cabe recordar que Perú es un país sísmico ya que cada año se reportan al menos 400 sismos perceptibles.

Además de que Perú está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de amplia actividad telúrica que se extiende a lo largo de la costa oeste del continente americano.

Tan sólo en noviembre de 2021 un fuerte sismo de magnitud 7.5 fue captado en la selva Amazonas al norte de Perú y en la zona aledaña de la costa central del país, este dejó un total de 12 heridos y viviendas dañadas, según las autoridades locales.

Mientras que uno de los últimos terremotos más fuertes en ese país fue de magnitud 7.9 grados y trajo consigo consecuencias trágicas, ya que dejó 595 muertos.

Ese sismo ocurrió en Pisco el 15 de agosto de 2007, con epicentro en la costa central. En esa ocasión hubo un pequeño tsunami.

Derivado a este último sismo de 6.9 grados, la población de Perú asegura de que a pesar de que ya se acostumbró a estos temblores, ellos no están listos para recibir un tsunami de alta intensidad con consecuencias catastróficas.

#Sismo de 6.9 en Puno se pudo sentir en caso toda la zona sur del Perú. Recuerda tener preparada una mochila de emergencia. pic.twitter.com/CMIEffBhDp — ActualidadCS 🇵🇪🗣📣 (@CsActualidad) May 26, 2022

¿Qué es el Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego o el Anillo de Fuego es una cadena tectónica con 40 mil kilómetros de largo ubicada en el Océano Pacífico que tiene forma de herradura y se caracteriza por una gran actividad sísmica y volcánica.

Además de que en el Cinturón de Fuego es dónde ocurre el 90% de la actividad sísmica del mundo y el 75% de la actividad volcánica.

También el Cinturón de Fuego es parte de una zona conocida como “Zona de Subducción”, término que se usa para definir cuando una placa tectónica se hunde debajo de otra.

En las zonas de subducción, los sismos pueden ocurrir hasta los 670 kilómetros de profundidad, que es donde termina el manto superior.

Es importante señalar en qué países para este Cinturón de Fuego, ya que entre ellos está México:

Norteamérica: se extiende por la costa oeste de México, los Estados Unidos y Canadá, continúa hasta Alaska y se une con Asia en el norte del Pacífico.

Centroamérica: toca los territorios de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice.

Sudamérica: en este territorio toca casi todo Chile y algunas partes de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Asia: abarca la costa este de Rusia y continúa por otros países asiáticos como Japón, Filipinas, Taiwán, Indonesia, Singapur y Malasia.

Oceanía: las Islas Salomón, Tuvalu, Samoa y Nueva Zelanda son los países de Oceanía donde el Cinturón de Fuego tiene presencia.

Cinturón de Fuego/AFP

¿Por qué importa a México un sismo en el Cinturón de Fuego?

México también es uno de los países más sísmicos del mundo y forma parte del Cinturón de Fuego, además de que en el país se encuentran cinco placas distintas entre sí:

Placa norteamericana

Placa de la Rivera

Placa del Pacífico

Placa de Cocos

Placa del Caribe

Aunque tres de estas cinco placas son las responsables de gran parte de la actividad sísmica en México, estas son:

Placa de Cocos

Placa de la Rivera

Placa norteamericana

No obstante es importante señalar que no es posible predecir un sismo, por lo que no se puede estar seguro cuándo ocurrirá uno, ya sea en México o en el mundo.